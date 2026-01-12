БАКБ придоби 100% от Токуда банк

Обединената кредитна институция ще предложи на бизнеса и гражданите още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да развива ESG стратегията си за подкрепа на „зелената икономика“

Източник: БАКБ

На 12 януари 2026 г. беше сключен окончателен договор за покупко-продажба на акциите на "Токуда Банк" ЕАД между „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) и „Токушукай Инкорпорейтид“ (“Tokushukai Incorporated”), Япония, съобщи банката купувач. Така БАКБ придоби 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на „Токуда Банк“ ЕАД.



Сделката беше финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите, а финансирането на покупката е със собствени средства.



БАКБ ще започне процес на вливане на придобитата Токуда банк след получаване на необходимите регулаторни одобрения, а интеграцията на двете банки ще доведе до увеличение на активите на БАКБ, по-висока ефективност и конкурентоспособност на банката, обясняват оттам.



„Придобиването на Токуда Банк е знаково събитие не само за БАКБ, но и за целия банков пазар в България. Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие, придобива банка, изцяло собственост на чужд инвеститор, при условията на тясно взаимодействие на БНБ с Европейската централна банка (ЕЦБ) и въз основа на изпратена от ЕЦБ конкретна инструкция. Консолидацията в средния сегмент е добра предпоставка за развитието на сектора, без значение, че няма да промени значително позиционирането на банката. Вливането на Токуда Банк в БАКБ ще има най-силен положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за растеж, въвеждане на иновации и модерни технологии. БАКБ ще продължи да следва най-високите стандарти на обслужване, съчетавайки добрите практики и опита на двете кредитни институции, изцяло в интерес на клиентите ни“, коментира Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.



От БАКБ казват, че след интеграцията обединената кредитна институция ще предложи на бизнеса и гражданите още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да развива ESG стратегията си за подкрепа на „зелената икономика“ и устойчивото развитие на обществото.

