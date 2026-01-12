Mattel пусна кукла Барби с аутизъм

Тя е проектирана да представя някои от начините, по които децата с аутизъм могат да усещат и общуват със света около себе си

Източник: Mattel

В понеделник Mattel пусна на пазара първата си аутистична Барби, съобщи в. "Гардиън". Само 6 месеца след първата си кукла с диабет тип 1, най-новото допълнение към серията Fashionistas на Барби е проектирано така, че повече деца да „видят себе си в Барби“ и да насърчи всички деца да играят с кукли, които отразяват света около тях.



Аутизмът е форма на разстройство на социалното развитие, която влияе върху начина, по който хората преживяват и взаимодействат с обществото. Въпреки че характеристиките на аутизма варират в зависимост от индивида, според Световната здравна организация се смята, че повече от едно дете на сто е с аутизъм. Куклата е създадена в сътрудничество с американската благотворителна организация Autistic Self Advocacy Network, и е проектирана да представя някои от начините, по които децата с аутизъм могат да усещат и общуват със света около себе си.



Очите на куклата гледат леко настрани, отразявайки как някои аутистични хора избягват директен зрителен контакт. Тя има напълно огъваеми лакти и китки, което ѝ позволява повтарящи се физически движения като жестове и пляскане с ръце, които помагат на някои хора с аутизъм да обработват сетивна информация или да изразяват вълнение.



Тя има розов фиджет спинър на пръста си, който помага за намаляване на стреса, носи (розови) шумопотискащи слушалки, за да намали сензорното претоварване, и носи розов таблет с бутони за допълваща и алтернативна комуникация, базирани на символи на екрана, които ѝ помагат да се справя с ежедневната комуникация.



Номата Барби носи и свободна, лилава рокля на райета с къси ръкави и ефирна пола, за да се сведе до минимум контакта на плата с кожата. Лилави обувки с плоски подметки насърчават стабилността и лекотата на движение.



Въпреки че първите Барбита датират от 1959 г., до 2019 г. не е имало кукли с увреждания. Сега има слепи кукли, както и Барбита в инвалидни колички, със синдром на Даун, протези на крайници, витилиго и слухови апарати. Има и кукла Кен с протезен крак, друга, която използва инвалидна количка с рампа, и една със слухови апарати, припомня "Гардиън".

