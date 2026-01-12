Прогноза: телефоните ще поскъпнат с 6,9% през 2026 г.

Apple изпреварва по продажби Samsung през 2025 г.

Източник: Pixabay.com - matcuz

Глобалните доставки на телефони са се увеличили с 2 процента през 2025 г., подкрепени от засилено търсене, предимно от нововъзникващите пазари, сочи най-новото проучване на анализаторската компания Counterpoint Research, предаде Ройтерс.



Това е втора поредна година на растеж за пазара на нови смартфони, след като през 2024 г. доставките нараснаха с 4 процента след две поредни години на спад, сочат данните на компанията.



Американският производител Apple е заел първото място по доставки през миналата година – с пазарен дял от 20 процента. Това се дължи на солидно търсене в нововъзникващите пазари и силните продажби на новата серия iPhone 17, заяви анализаторът от Counterpoint Research Варун Мишра.



Така южнокорейският производител Samsung, който през 2024 г. бе на първо място, остава на втора позиция с пазарен дял от 19 процента.



Китайската марка Xiaomi е заела трето място по доставки през 2025 г. с пазарен дял от 13 процента.



Производителите ускориха доставките в началото на 2025 г., за да изпреварят влизането в сила на митата върху вноса в САЩ. С напредването на годината доставките се нормализираха и през второто полугодие до голяма степен останаха незасегнати, обясниха експертите.



За 2026 г. от Counterpoint Research очакват доставките на смартфони да намалеят спрямо миналата година на фона на недостиг на чипове и нарастващите разходи за компоненти. Това се дължи на предпочитанието на производителите на чипове към центровете за данни за изкуствен интелект, обясни Тарун Патак, директор на изследванията в Counterpoint Research.



Според прогнозите Apple и Samsung ще се изравнят по пазарен дял тази година – с по 19 процента за всяка, докато делът на Xiaomi ще нарасне до 14 процента. Челната петица се допълва от китайските марки Vivo с пазарен дял от 9 процента и Oppo с 8 процента.



Очаква се още цените на чиповете памет да се повишат с допълнителни 40 процента през второто тримесечие на 2026 г., което ще доведе до увеличение на разходите за материали на компаниите между 8 и 15 процента над настоящите нива.



В резултат на прехвърлянето на разходите към потребителите и преструктурирането на портфолиото им, се очаква средните продажни цени на телефоните да се увеличат през настоящата година с 6,9 процента.



В прогнозите на Counterpoint Research от септември бе залегнало ценово повишение на телефоните средно с 3,9 процента през 2026 година. (БТА)

