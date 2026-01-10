ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия

Огнян МинчевЕвропа няма никаква полза от това да отлага или забавя разработването на своя стратегия за Гренландия, на основата на която да се договори с Вашингтон. Очевидно съществува приоритетна необходимост от укрепване сигурността на Гренландия в контекста на съперничеството по оста Вашингтон-Пекин-Москва, което набира скорост и в контекста на климатичните промени, засягащи Арктика. Дания не е в състояние сама да поеме тази задача и затова е необходима цялостна европейска позиция за поемане на отговорност.Европа може да използва казуса с Гренландия за разрешаване на свой ключов проблем по сигурността - релативирането на ролята и мисията на НАТО в условията на променена визия и политика на Вашингтон. Струва ми се, че стратегическа цел на Европа трябва да бъде разработването на обща позиция със САЩ за Гренландия като платформа за трансатлантическо сътрудничество. Европа може да направи компромиси с основните цели на Вашингтон за масирано американско присъствие на острова като инфраструктура за сигурност. Могат да бъдат сключени мащабни двустранни договори за съвместна експлоатация на минералните ресурси на Гренландия.Основният европейски интерес е в такова обвързване на трансатлантическите партньори по проблемите на Генландия, че всяко отслабване, релативиране или конфликт в рамните на Североатлантическия Алианс да бъде пряка заплаха за арктическата сигурност - както на Европа, така и на Америка. Подобно обвързване би имало оздравителен ефект върху самия съюз НАТО и възраждането на дългосрочните му цели.