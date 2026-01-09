Стартира петото издание на конкурса Transform IT Awards 2026

партньорска публикация
партньорска публикация / 09 January 2026 11:06 >
Стартира петото издание на конкурса Transform IT Awards 2026
Компаниите и публичните организации, внедрили иновативни технологични проекти с измерима оптимизация на процесите или продуктите си през 2025 година, вече могат да кандидатстват за участие в Transform IT Awards 2026. Петото юбилейно издание на конкурса, организиран съвместно от А1 и DigitalK, тази година се провежда под надслов „Еволюция на дигиталната трансформация“. Заявки могат да бъдат подавани до март 2026 година.

„Днешната бизнес реалност се характеризира с ускорени промени и нарастваща сложност. В този контекст все повече лидери осъзнават необходимостта от дългосрочно устойчиви стратегии и по-ефективна организация на процесите. Успешната трансформация изисква не просто внедряване на технологиите, а тяхното интелигентно и смело прилагане като двигател на развитието. Вече пета година А1 е съорганизатор на наградите Transform IT Awards, които отличават визионерския подход на собственици и ИТ ръководители в България, дават възможност за споделяне на реални успешни проекти и допринасят за изграждането на общност, която насърчава технологичните иновации в бизнеса“, заяви Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.

Участниците могат да кандидатстват с проекти в трите конкурсни категории „ИТ решение, внедрено в организацията“, „Вътрешни решения“ и „Стартъп“. Проектите ще бъдат оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология, основана на четири основни критерия: „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати“, „Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“. Сред членовете на журито са опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп общността и др.

Вече пета година Transform IT се утвърждава като водеща платформа за открояване на успешните примери за дигитална трансформация в българския бизнес. Като най-голямата технологична и ICT компания и водещ системен интегратор, А1 е съорганизатор на наградите в рамките на своята дългосрочна мисия да подкрепя иноваторите, които превръщат технологиите в реална бизнес стойност. Чрез отличаването и споделянето на най-добрите IT решения конкурсът допринася за изграждането на силна екосистема от компании и професионалисти, които заедно движат напред дигиталната трансформация и устойчивото икономическо развитие на страната.
Свързани публикации:
Нов лидер в класацията на най-големите софтуерни фирмиYettel е лидер по продажби на мобилни устройства и аксесоариА1 е най-голямата технологична компания в странатаА1 България е най-големият системен интегратор в странатаИнвестбанк, СУАЙП БГ и АгроВар са победителите във второто издание на конкурса DigitalK&A1 Awards
DigitalKА1TransformITAwards
Мнения
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Навици ли? Не, просто всекидневие
Средата умножава успеха
Най - четени
Кой и с какви пари чисти европейските столициПромишлените батерии: от нишова технология до ключова енергийна инфраструктураОткъде всъщност идва замърсяването с микропластмасиСАЩ се оттеглят от 66 международни организацииТрябва общоевропейски подход за изкуствения интелект
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ