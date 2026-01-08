Промишлените батерии: от нишова технология до ключова енергийна инфраструктура

През 2025 г. край Ловеч беше въведена в експлоатация батерия с мощност 124 MW и капацитет 496 MWh – един от най-големите проекти от този тип в Европейския съюз към момента на пускането му.

Промишлените батерии вече не са просто допълнение към соларни паркове или резерв за индустриални обекти.

Те се превръщат в критична инфраструктура за електроенергийните системи – инструмент за балансиране,

гъвкавост и стабилност в епоха на все по-голям дял възобновяема енергия.



Докато Китай, САЩ и водещи европейски икономики инвестират милиарди в заводи и мрежови батерии, България –

доскоро периферен играч – за изключително кратко време влезе в картата на големите проекти за съхранение на енергия.



Кои са най-напреднали



Китай остава безспорният лидер по мащаб. Страната контролира по-голямата част от глобалното производство

на литиево-йонни клетки, като особено силна е при LFP технологията, предпочитана за стационарни и промишлени приложения.

Големите китайски производители вече произвеждат специализирани клетки за мрежови батерии, оптимизирани за

дълъг живот, по-висока безопасност и по-ниска цена на мегаватчас.



Съединените щати залагат на индустриализацията на готови системи за съхранение. Там се изграждат фабрики,

които не просто сглобяват батерии, а произвеждат цялостни модулни решения за електропреносните мрежи –

с интегриран софтуер, системи за управление и пожарна безопасност.



Европа е в междинна позиция. От една страна, внедряването на мрежови батерии расте бързо, подпомогнато от

декарбонизационни политики и фондове. От друга – европейското производство е под натиск от по-евтините азиатски конкуренти.

Въпреки това континентът реализира няколко ключови проекта, при които големи батерии се доставят от заводи в ЕС

и се интегрират директно в националните мрежи.



България: от догонващ към регионален фактор



До преди няколко години батериите в България се свързваха основно с UPS системи и малки индустриални приложения.

Днес картината е различна.



През 2025 г. край Ловеч беше въведена в експлоатация батерия с мощност 124 MW и капацитет 496 MWh –

един от най-големите проекти от този тип в Европейския съюз към момента на пускането му.

Съоръжението е разположено в индустриална зона и функционира като системен актив, способен да подпомага балансирането на мрежата.



Друг пример за напреднала фаза е хибридният проект в Тенево, където вече работи първа фаза на батерия

с параметри 65 MW и 260 MWh. Проектът комбинира производство от възобновяеми източници и съхранение,

като целта е по-ефективно управление на енергията и участие на пазара в различни часови зони.



В Нова Загора пък се подготвя standalone батерия с мощност 150 MW и капацитет 600 MWh.

Проектът е с осигурено банково финансиране и планирано въвеждане в експлоатация през 2026 г. –

ключов показател, че пазарът вече възприема батериите като финансово жизнеспособна инфраструктура.



Наред с проектите за внедряване, България прави първи стъпки и към индустриално производство на системи за съхранение.

Проектът EXERON X-BESS получи стратегически статут и цели производство на батерийни системи в индустриален парк в София.

Фокусът не е върху самите клетки, а върху добавената стойност – силова електроника, системи за управление, контейнери и интеграция.

Това отразява по-реалистичната роля на страната в европейската батерийна верига:

не като масов производител на клетки, а като център за инженеринг, сглобяване и обслужване на индустриални батерии.

Следващите две до три години ще покажат дали България може да се утвърди като регионален хъб за промишлени батерии.

Ако проектите по Плана за възстановяване се реализират в срок и регулаторната рамка остане предвидима,

страната има шанс да съчетае бързо внедряване с изграждане на местна индустриална експертиза.