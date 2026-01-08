Откъде всъщност идва замърсяването с микропластмаси

Въпреки, че изникват първи в съзнанието ни, когато говорим за проблема, планините торбички и бутилки в световните океани са на опашката сред замърсителите

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 08 January 2026 13:16 >
Откъде всъщност идва замърсяването с микропластмаси
Повечето хора знаят, че замърсяването с пластмаса е проблем, но микропластмасите (малките фрагменти, отделяни от ежедневните продукти) са много по-разпространени, отколкото мнозина осъзнават.

Микропластмасите се определят като пластмасови частици с размер под 5 мм. Тези частици се срещат навсякъде: в океаните, почвата, питейната вода, храната и дори въздуха, който дишаме. Произходът на тези частици обаче често е невидим за потребителите.


Според данни от IUCN, CSIRO и Elsevier, най-големият “виновник” за микропластмасите е синтетичният текстил, който представлява 35% от общото количество. Гумите (28%) и градският прах (24%) също са основни причинители, следвани от пътната маркировка (7%) и редица други източници (6%).

Как тези микропластмаси попадат в околната среда?

Микропластмасите попадат в околната среда в две основни форми: първична и вторична.

Първичните микропластмаси се отделят директно в околната среда с микроскопичен размер. Те включват:

- Влакна, отделяни от пране на синтетични тъкани като полиестер, найлон или акрил.

- Гумен прах от автомобилни и камионни гуми по време на нормална употреба.

-Фрагменти от градския прах от износването на бои, подметки, мебели и строителни покрития.

- Пластмасови гранули, изгубени по време на производството или транспортирането на пластмаса.

Вторичните микропластмаси, от друга страна, се образуват, когато по-големи пластмасови отпадъци – като торби, бутилки или риболовни принадлежности – се разграждат с течение на времето поради слънчева светлина, действие на вълните и атмосферни влияния. Те се разграждат на все по-малки парчета, като в крайна сметка се превръщат в микропластмаси. Те изникват първо в съзнанието на хората, когато става дума за този проблем, защото се илюстрират с планини от отпадъци в морета и океани. Оказва се обаче, че тези вторични микропластмаси представляват едва 6 на сто от всички.

И двата вида са устойчиви, широко разпространени и все по-често се срещат дори в най-отдалечените екосистеми. Изследванията показват, че дори атмосферните течения могат да пренасят микропластични частици през континенти и океани.

Какъв е мащабът на проблема и какво може да се направи?

Учените изчисляват, че приблизително 21 милиона тона първични микропластмаси са се натрупали в сухоземната и морската среда, като милиони тонове са открити както в земеделските почви, така и в океанските води. Както неведнъж е подчертавано, натрупването на тези невидими замърсители е нарастващ проблем, като дългосрочните му последици все още не са разкрити.

Решенията ще изискват както технологични, така и поведенчески промени. Например, иновации като микрофибърни филтри в пералните машини и разработването на алтернативни материали за гуми и текстил биха могли да помогнат за намаляване на отделянето на частици при източника. Междувременно, разбирането откъде идват микропластмасите е критична първа стъпка. Защото, както става ясно, проблемът далеч надхвърля само пластмасовите сламки и торбички.
Свързани публикации:
ООН с последен опит за световно споразумение за борба със замърсяването с пластмасаСамо седем държави отговарят на стандартите за качество на въздуха на СЗО през 2024 г.Ханой бе обявен за най-замърсения град в светаУчени създадоха пластмаса, която не замърсява океанитеВредните емисии от изкопаеми горива ще достигнат нови рекордни стойности тази година
микропластмасизамърсяванепластамси
Мнения
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Навици ли? Не, просто всекидневие
Средата умножава успеха
Най - четени
Американските Chevron и Quantum наддават за международния бизнес на "Лукойл"Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.Какво се случи с китайското AI чудо DeepSeek година по-късноДоброволци от Yettel посветиха над 1480 часа на обществено полезни каузи през 2025 г.Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ