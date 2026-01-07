Росен Иванов е новият председател на Борда на директорите на BESCO 

С решение на Управителния съвет към Борда на директорите на BESCO, Росен Иванов поема председателството след приключването на мандата на Светозар Георгиев, който продължава участието си като член на Борда на директорите, съобщи българската предприемаческа организация.
"Поемам председателството на BESCO в ключов за България момент. Влизането в еврозоната създава реална възможност страната да избере пътя на устойчив растеж инвестиции и иновации. BESCO ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите с висока добавена стойност, развитие на предприемачеството извън София и провеждане на независим и професионален диалог с всички институционални партньори които споделят визията за България като конкурентна и иновативна европейска икономика", заяви Росен Иванов.
Росен Иванов е съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital, една от водещите компании за управление на фондове за дялови инвестиции в Югоизточна Европа. Той управлява два фонда фокусирани върху растежа на компании в България и региона и има професионален опит в McKinsey в Ню Йорк, Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон и Procter and Gamble в Румъния. Притежава MBA от Harvard Business School и бакалавърска степен по икономика от Американския университет в България.
