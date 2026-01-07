Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.

Съчетанието от маркетингови и комерсиални стратегии играе ключова роля в увеличаването на доходите на топ спортистите

Източник: Getty Images

Кристиано Роналдо

През 2025 година спортната икономика продължи да бележи рекордни приходи, а най-големите световни звезди и клубове демонстрираха, че успехите на терена често се превръщат в огромни финансови печалби извън него. От футболни суперзвезди до баскетболни легенди и боксова класа — парите в спорта говорят ясно кой държи световната сцена.



Кристиано Роналдо с най-високи приходи



Заемащият върха на повечето класации Кристиано Роналдо отново беше безспорен лидер по доходи за 2025 година. Според Forbes португалската футболна суперзвезда е печелила около 275 милиона долара през годината — комбинация от заплата, бонуси и рекламни договори — и оглавява класацията на световно най-печелившите атлети.



От тези $275 млн. около $225 млн. идват от неговия договор със саудитския клуб Al-Nassr, а останалите над $50 млн. са от спонсорски договори с глобални марки като Nike, Herbalife и други.



Списъкът на Forbes за 2025 г. показва широк спектър от спортове, доминирани от футбол, баскетбол, бокс и американски футбол, като топ 10 изглежда така:



Топ 10 на най-богатите спортисти в света – топ 10 на приходите



Кристиано Роналдо (футбол) — $275 млн.

Стеф Къри (баскетбол) — $156 млн.

Тайсън Фюри (бокс) — $146 млн.

Дак Прескот (американски футбол) — $137 млн.

Лионел Меси (футбол) — $135 млн.

Леброн Джеймс (баскетбол) — $133.8 млн.

Хуан Сото (бейсбол) — $114 млн.

Карим Бензема (футбол) — $104 млн.

Шохей Отаани (бейсбол) — $102.5 млн.

Кевин Дюрант (баскетбол) — $101.4 млн.



Тези числа включват както заплати и премии за участие, така и огромни рекламни договори и медийни участия.



Как се формират тези огромни приходи?



Състезателните спортове стават все по-печеливши не само чрез традиционните заплати и бонуси. Съчетанието от маркетингови и комерсиални стратегии играе ключова роля в увеличаването на доходите на топ спортистите. Топ спортистите сключват спонсорски договори с глобални компании и лични брандове. Те се включват в маркетингови кампании и в широки медийни проекти. Активно участват в социалните медии, включително с лични продукти. Всичко това на свой ред увеличава пазарната стойност на състезателите.



Докато индивидуалните спортисти печелят главно от лични договори и спонсори, отборите също натрупват значителни приходи чрез наградни фондове и комерсиални права.



Например на новото Световно клубно първенство по футбол през 2025 г. са били разпределени огромни наградни фондове. Само участниците от груповата фаза са заделили солидни суми, като „Манчестър Сити“ бе сред клубовете с най-високи приходи от турнира.



В България



В България няма публично достъпна класация на най-високоплатените спортисти по приходи, каквато има на световно ниво. Въпреки това, успехите през 2025 г. дават добра представа кои български спортисти изпъкнаха през годината.



В допитвания и анкети български журналисти отличават като топ спортисти на страната за изминалата година са Карлос Насар (щанги), който спечели световна титла и постави световни рекорди в категория до 94 кг, Рами Киуан (бокс) със сребърен медал от Световното първенство, и Никола Цолов (автомобилни спортове), който продължава напред във Формула 2.



Националният волейболен национален отбор на България също бе сред ярките спортни истории през 2025 г., завоювайки сребърни медали на световното първенство във Филипините. А Александър Николов бе определен за „Спортист на София“ за 2025 г. - признание за неговия принос и изяви в националния тим.



Тези успехи се комбинират с индивидуални награди и признания, които дават видимост на българските спортисти, но конкретни данни за паричните приходи им за 2025 г. не са публично оповестени - често подпомагани от федерации, премии и спонсорски схеми. В България за олимпийски медалисти стандартните държавни премии според официални международни сравнения са около $139 000 за златен медал, $111 000 за сребърен и $83 000 за бронзов. Така страната ни според класации на Forbes от 2024 г. е на 10-о място в света по щедрост на бонусите за спечелени отличия на Олимпиадата в Париж.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...