Какво се случи с китайското AI чудо DeepSeek година по-късно

Преди близо година(AI). Някои от вас сигурно си спомнят как акциите на някои от водещите западни технологични компании се сринаха, тъй като пазарите изпаднаха в паника от перспективата за нов модел от сравнително нечувана китайска лаборатория, който оспори доминацията на САЩ в сферата.Оттогава DeepSeek пусна седем нови актуализации на моделите си, но нито една не предизвика вълните, наблюдавани през януари 2025 г.Единадесет месеца по-късно водещите американски компании не само се възстановиха, но и продължиха да растат. Nvidia стана първата компания, достигнала оценка от 5 трилиона долара през октомври, акциите на Broadcom се повишиха с 49% през 2025 г., а акциите на ASML се увеличиха с 36%.Основаната през 2023 г., DeepSeek пусна безплатен, с отворен код голям езиков модел (LLM) в края на 2024 г., наречен V3, който според компанията е обучен с по-малко мощни чипове и струва само част от цената на модели, създадени от компании, като OpenAI и Google.Седмици по-късно, през януари 2025 г., компанията пусна модела R1, който достигна подобни показатели или превъзхождаше много от водещите LLM в света.Обещанието за модел, постигащ подобни резултати на най-модерните системи, но използващ по-малко изчислителни ресурси, породи опасения на пазара, че търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект ще бъде засегнато и приходите на фирми като Nvidia ще бъдат засегнати.Но ако направим равносметка на изминалата година ще забележим, че нямаше никакво забавяне на разходите в сектора. Нещо повече – прогнозите на анализаторите са за продължаване на ускоряване на разходите и през 2026 г.Междувременно DeepSeek пусна няколко актуализации на моделите V3 и R1, но нито един изцяло нов модел. Пазарът видя тези актуализации, като нормално продължение и консолидация на тези модели, а не като нова ударна вълна.Част от причината DeepSeek да не е пуснал нов модел вероятно се дължи на ограничените изчислителни ресурси. Оказва се, че това е голяма пречка, защото колкото и ефективни да са моделите има таван на това, което можете да постигнете с малко изчислителна мощ.Освен това компанията забави пускането на своя модел R2, който първоначално беше планиран за май, поради предизвикателства при обучението му на местни чипове на Huawei, съобщи Financial Times през август.Китайските власти насърчиха DeepSeek да използва местните процесори, тъй като се стреми да намали зависимостта от американски алтернативи в условията на контрол върху износа на най-мощните чипове на Nvidia, се казва в изданието.„Китай е ограничен в количеството изчислителна мощност, до което има достъп през последните няколко години, до голяма степен поради ограниченията на САЩ върху продажбата на чипове“, каза пред CNBC Крис Милър, автор на книгата „Chip War“. „ А ако искате да изграждате усъвършенствани модели, ви е необходим достъп до усъвършенствани изчисления.“DeepSeek заяви в изследователска статия, публикувана по-рано този месец, че признава „определени ограничения в сравнение с граничните модели със затворен код“, като Gemini 3, включително по отношение на изчислителните ресурси.Пазарите също бяха уверени в продължаващото лидерство на САЩ в пространството на изкуствения интелект от пускането на нови усъвършенствани модели от западни лаборатории. През август OpenAI представи GPT-5, Anthropic пусна Claude Opus 4.5, а Google пусна Gemini 3 през ноември.„Конкуренцията между тези доставчици е интензивна, с бързи пускания на модели и постепенно подобрение на възможностите“, каза анализаторът на Gartner Арун Чандрасекаран пред CNBC. „В резултат на това опасенията от внезапен шок намаляха.“Но има признаци, че DeepSeek се готви за по-значително пускане на модели през следващите месеци. В навечерието на Нова година компанията публикува документ, в който подробно се описва по-ефективен начин за разработване на модели с изкуствен интелект.Дан Айвс от Wedbush Securities смята, че предстоят още шокове на пазара. „Някои от тези моменти, които видяхме, ще продължим да виждаме и следващата година“, каза той пред CNBC, като прогнозира , че „ще има още един DeepSeek.“