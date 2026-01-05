Куба ли е следващата?

Политиката на Тръмп към Куба цели икономическо изтощаване и символно сплашване, която задълбочава кризата, без да постига политическа трансформация в страната

Източник: Getty Images

Ежедневие в Хавана в условия на тежка икономическа криза и ширеща се бедност.

(Анализ, базиран на материали от чуждестранния печат)



Дали Куба ще последва съдбата на Венецуела? След ювелирната военна операция на САЩ и ареста на президента Мадуро тази възможност изглежда не малко вероятна, особено след като Тръмп изрично отново размаха пръст на Хавана. Но въпреки огромните прилики между двете латионамерикански страни спрямо интересите на САЩ, разликите са съществени.







Доктрината „Монро“



Още от формулирането на Доктрината „Монро“ през 1823 г. Латинска Америка е поставена като стратегическа дълбочина на американската сигурност. Първоначално облечена в езика на антиевропейската еманципация, доктрината бързо се превръща в оправдание за асиметрично влияние: икономическо проникване, политически контрол и, при необходимост, пряка интервенция. Куба заема особено място в тази логика – не само заради географската си близост, но и като ключ към Карибите, морските маршрути и входа към Мексиканския залив.



След 1959 г. Куба излиза от този модел с висока цена. Управлението на Фидел Кастро превръща острова в икономически експеримент под постоянен натиск. Национализацията, плановата икономика и социалните инвестиции постигат значими резултати в здравеопазването и образованието, но ги правят зависими от външна подкрепа – първо от Съветския съюз, а след неговия разпад Куба навлиза в т.нар. „специален период“, белязан от остър недостиг на стоки, спад на БВП и структурна уязвимост.





Затъване след Кастро



Преходът след оттеглянето на Фидел и управлението на Раул Кастро не е революционен, а тактически. Икономическите реформи целят оцеляване, не трансформация – с ограничено отваряне към частна инициатива, допускане на местен малък бизнес, чуждестранни инвестиции в туризма и енергетиката, и постепенна децентрализация. Куба започва да се движи между социалистическата рамка и необходимостта от пазарни механизми, без да се отказва от пълния политически контрол. Заканите и натискът на Тръмп над Куба



2017 г. – „Краят на размразяването“

· Тръмп официално обявява край на политиката на нормализация, започната при Обама.



· Заявява, че няма да прави „едностранни отстъпки на комунистическия режим“.



· Въвежда първите ограничения върху бизнес и пътувания.



2019 г. – Венецуелският контекст и директни заплахи

· В разгара на кризата във Венецуела Тръмп отправя директна заплаха:



„Ако Куба не спре военната и разузнавателната си подкрепа за режима на Мадуро, ще последва пълно и тотално ембарго.“



· Това е първият път, когато той публично свързва Куба с възможна ескалация, подобна на венецуелската.



2019–2020 г. – Икономическо задушаване

· Забрана за круизни пътувания и туристически визити на американци.



· Ограничения върху паричните преводи (remittances).



· Активиране на Title III от Helms-Burton Act, позволяващ съдебни искове срещу чужди фирми, опериращи в Куба.



2021 г. – Последният акт от първия мандат

· В последните дни на управлението си Тръмп:



. връща Куба в списъка на държави – спонсори на тероризма;



. обосновава решението с „дестабилизираща роля в региона“.



2025 г. – Втори мандат: реставрация и радикализация

· Администрацията на Тръмп възстановява Cuba Restricted List.



· Държавният секретар Марко Рубио заявява, че Куба е „централен възел на антиамериканско влияние в Западното полукълбо“.



· Санкциите стават по-извънтериториални, насочени и срещу трети страни.



Точно в този крехък момент идва първият мандат на Доналд Тръмп. Политиката на частично размразяване, започната от предишната американска администрация, е рязко обърната. Санкциите са разширени, ограниченията върху паричните преводи и пътуванията са възстановени, а Куба отново е върната в реторичния регистър на „заплахите“. Икономическият ефект е осезаем: спад на валутните постъпления, затруднен внос, задълбочаване на инфлацията и засилване на социалното напрежение. Ковид пандемията допълнително оголва слабостите на икономическия модел, който разчита на туризъм и външни приходи, но функционира под санкционен режим.



Вторият мандат на Тръмп – вече в контекста на по-широка глобална конфронтация – не носи концептуална промяна, а затвърждаване на линията на икономически натиск. Това не цели бърз колапс, а продължително изтощаване на Куба – стратегия, която отговаря на съвременната интерпретация на Доктрината „Монро“. Тя действа чрез финансови инструменти, контрол върху достъпа до пазари и дипломатическа изолация.







Стратегическата важност на Куба



Куба е стратегически важна за Съединените щати по няколко взаимно подсилващи се причини, които съчетават география, сигурност, икономика и символна политика. Тази важност не е конюнктурна – тя е структурна и се възпроизвежда вече повече от два века. Не случайно още през XIX век американски стратези описват Куба като „ключа към Новия свят“.



Куба е особено важна в Доктрината „Монро“, според която Латинска Америка не трябва да бъде поле за влияние на външни сили. Тя е най-близката латиноамериканска държава до територията на САЩ и всяко нейно геополитическо „отклонение“ има непосредствен символен ефект. Когато Куба се ориентира към СССР по време на Студената война, това е възприето не просто като политически избор, а като нарушение на самата архитектура на американската регионална власт. Оттогава насам Куба остава лакмус за това, че ако САЩ не могат да наложат влияние там, това поставя под въпрос цялата логика на регионалната им доминация.



Исторически Куба се възприема от Вашингтон като потенциален военен и разузнавателен плацдарм за влияние върху Карибите и Централна Америка. Ракетната криза между САЩ и СССР от 1962 г. превръща този страх в колективна травма на американския стратегически елит. Оттогава насам независима Куба е неприемлив риск, независимо от реалните ѝ военни възможности.



Военната база в Гуантанамо е не просто наследство от миналото, а материален израз на желанието на САЩ да запазят постоянен стратегически „крак“ на острова.



За държави като Венецуела, Никарагуа или Боливия Куба е доказателство, че съществуват алтернативи, макар и скъпи. От гледна точка на САЩ това прави острова опасен не с армия, а с пример.







И все пак Куба не е Венецуела



Политиката на Тръмп към Куба представлява последователна стратегия на икономическо изтощаване и символно сплашване, която задълбочава кризата, без да постига заявената цел – политическа трансформация.



И все пак пълномащабна военна операция на САЩ срещу Куба е малко вероятна. Ако за Вашингтон Венецуела е слаба държава с фрагментирана армия, дълбоко разделен елит, огромна емигрантска вълна, която очаква освобождение от Мадуро и предлага възможност за бърз разпад на неговия режим, то Куба е точно обратното. Тя притежава силно централизирана система за сигурност с армия и служби, които имат богат опит в асиметрична отбрана, и общество, свикнало на лишения и мобилизация, но лишено от политически контраелит. Така че военна операция в Куба не обещава бърза победа, а дълга и политически токсична криза.



Освен това е налице географски парадокс - твърде близо, за да е удобно. Куба е само на 150 км от Флорида, а това е предпоставка за бежанска вълна към САЩ и вътрешнополитически взрив в страната, която Тръмп се е заклел да пази от имигранти.

...