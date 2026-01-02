Банките са инвестирали €200 млн. за прехода към еврото

Само за последните два работни дни българите са внесли 1 млрд. лева

Банковият сектор в страната осигури успешен, плавен и напълно безпроблемен преход към еврото - ключов исторически момент за българската икономика и общество, посочва в позиция Асоциацията на банките в България (АББ), предаде БТА.



Веднага след полунощ банкоматите и ПОС терминалите на банките вече извършваха трансакции в евро. Благодарение на пълната техническа и оперативна готовност на банките още от първите минути на новата година клиентите в цялата страна можеха да се разплащат свободно със своите кредитни и дебитни банкови карти. Мобилните приложения и онлайн банкирането също са вече достъпни. Всички условия по използваните банкови продукти се запазват, като лихвените проценти остават без промяна, отбелязват от асоциацията.



Данните на АББ показват, че само за последните два работни дни в банките са били внесени над 1 млрд. лева. Всички наличности по сметки са били автоматично превалутирани по официално фиксирания курс, без такси и без необходимост от каквито и да било действия от страна на клиентите. До края на юни банките ще обменят без такси банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс. Още от първия работен ден търговците ще могат да зареждат банкноти и монети в евро във всички номинали.



Плавният преход е резултат от дългогодишна, координирана и последователна подготовка от страна на банковия сектор и всички ключови участници в процеса, припомнят от АББ. В празничната новогодишна нощ банковите служители бяха на работните си места, за да осигурят миграцията към еврото в реално време. Банковият сектор инвестира над €200 млн. в адаптация на своите системи и информационна инфраструктура, за да гарантира надеждността и достъпността на услугите в момента на прехода, е отбелязано в позицията на АББ.



БТА припомня, че в 00:00:20 часа е било отчетено и първото успешно теглене в евро - от банкомат в Слънчев бряг. Три минути след полунощ е първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 е направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

