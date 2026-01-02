Въвеждането на еврото в България върви спокойно

Комисията за защита на потребителите ще прави проверки на цените до 8 август

Към момента нашите телефонни линии са спокойни, имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро и отказ за плащане с лева респективно, съобщи временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в ефира на БНТ, предаде БТА. Като цяло положението при нас е спокойно, обобщи той ситуацията в първите дни след въвеждането на еврото в България.



Колячев отбеляза, че едномесечен е срокът, в който ще има двойно обращение на валутите - в евро и в лева.



Освен всички планирани текущи проверки, този месец смятаме да сме още по-активни на място, начертали сме с Националната агенция за приходите (НАП) стриктна план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период - до 8 август тази година, посочи председателят на КЗП.



Той отбеляза, че търговците нямат право по закон да връщат ресто и в евро, и в лева. Досега нямаме данни за такъв тип нарушение, добави Колячев. Той посочи, че в този случай първото нещо, което може да направи потребителят, е да откаже сделката и второ – да пусне сигнал до Комисията за защита на потребителите, за да могат да го проверят.



Александър Колячев обясни, че клиентът може да плаща и в лева, и в евро, ако няма достатъчна наличност в едната от двете валути. Освен това има ограничение за броя монети при плащане – до 50 броя.



От 8 август миналата година цените на основните хранителни стоки не се повишават или, ако има повишения, те са съвсем леки, които са обосновани, свързани със сезонен характер или с международни котировки и пазари. Към момента смятаме, че търговците се държат много адекватно спрямо ситуацията, каза председателят на КЗП.



При всяко едно отклонение, ние сме там, ние ще проверим, ние ще санкционираме, заяви Колячев. Той обясни, че преди всичко това е предупреждение към търговците в малките населени места, защото в големите населени места, където има голяма конкуренция, цените или не се вдигат, или дори на някои стоки се понижават.



Направихме проверка на фризьорските салони какви услуги и цени имат, сега правим повторна проверка, съобщи още и.д. председателят на КЗП. Той посочи, че данните от първата проверка преди около месец - месец половина показват, че един фризьорски салон на десет е променил цените в посока нагоре и веднага им се изисква обяснение за това поведение.

