Сам Олтман – по човешки с изкуствения интелект

Бъдещето на човечеството зависи от това как ще управляваме новите технологии, вярва един от основателите на OpenAI

Текстът е публикуван в бр. 7 (59) на сп. Business Global.



Той е 40-годишен, евреин, вегетарианец и гей. Също и сървайвълист – привърженик на движението на оцеляващите – онези, които се готвят усърдно за извънредни ситуации от локален и глобален мащаб, като природни катаклизми, войни или социални бунтове. Затова се е заредил с оръжия, злато, противогази, калиев йодид, антибиотици, батерии, храна и вода. Купил си е голямо парче земя в Биг Сур в Калифорния, където планинският хребет сякаш излиза от Тихия океан и където евентуално да се приюти, ако нещата по света много зазлеят.



А всъщност той е фронтменът на изкуствения интелект – Сам Олтман – предприемач, инвеститор и визионер. Съвети на Олтман за успех



• Не е нужно да си най-умният, но трябва да си най-упоритият.



• Най-добрите идеи често изглеждат ужасно в началото.



• Концентрирай се и работи върху това, което си струва.



• Работи с хора, които те правят по-добър.



• Много малко стартиращи компании умират заради конкуренция. Повечето умират, защото не успяват да направят нещо, което потребителите обичат. Дори ако създавате продукта за себе си, слушайте външните потребители и те ще ви кажат как да направите нещо, за което ще платят. Самюъл Харис Олтман е роден през 1985 г. в Чикаго, Илинойс, но израства в Сейнт Луис, Мисури. Майка му е дерматолог, а баща му – брокер на недвижими имоти. Още като дете проявява необикновен интерес към технологиите. На 8 години получава първия си Macintosh – подарък, който променя живота му. „Да имаш компютър в ръцете си като дете, беше все едно да откриеш нов свят – усещането, че можеш да създадеш нещо от нищото“, спомня си той.



След като завършва частното John Burroughs School, Олтман постъпва в Станфорд, където изучава компютърни науки. Подобно на Стив Джобс и Марк Зукърбърг след едва две години следване и без да стигне дори до бакалавърска степен, през 2005 г. Олтман напуска университета, за да се посвети на предприемачеството и да стане едно от най-големите имена в Силициевата долина.



Loopt – първият стартъп



През 2005 г. Олтман съосновава Loopt – мобилно приложение за споделяне на местоположение. Идеята изпреварва времето си: смартфоните още не са масови, но визията е ясна – бъдеще, в което хората ще бъдат свързани чрез дигитални карти и геолокация. Loopt е част от първия випуск на стартъп акселератора Y Combinator и получава значителна инвестиция. Въпреки усилията обаче приложението не постига масов успех и през 2012 г. е продадено за $43 млн. По-късно Олтман признава: „Истинската стойност на първия ми стартъп беше не толкова в продукта, колкото в уроците за това колко трудно е да създадеш компания“.



Y Combinator – училище за предприемачи



След края на Loopt Олтман се присъединява към Y Combinator като партньор, а през 2014 г. става негов президент. На 29 години застава начело на най-влиятелния стартъп акселератор в света. Под негово ръководство YC разширява програмите си, създава фонда YC Continuity за по-зрели компании и инициира изследователско звено.



Компании като Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit и Instacart са сред онези, които преминават през YC в този период. „Най-добрите предприемачи гледат на компаниите си не като на бързи сделки, а като на проекти за десетилетия“, казва Олтман. И действително дяловото му участие в тези компании му осигурява неговото богатство, което според Forbes възлиза на $2,4 млрд.



OpenAI – мисия за бъдещето



През 2015 г. заедно с Илон Мъск, Грег Брокман и Иля Суцкевър, Олтман основава OpenAI. Организацията започва като нестопанска с мисия да развива изкуствения интелект в полза на човечеството. „Изкуственият интелект е може би най-важната технология, създавана някога. Той може да донесе изобилие и благоденствие, но и да крие огромни рискове“, подчертава той.



През 2019 г. OpenAI приема уникален модел „capped-profit“, за да привлича капитал, без да се отказва от първоначалната си мисия. В сътрудничество с Microsoft организацията развива GPT-3, Codex и DALL·E, а през 2022 г. пуска ChatGPT – продукт, който достига 100 милиона потребители само за два месеца.



ChatGPT се превръща в най-бързо растящото приложение в историята. Хората по цял свят започват да използват AI за учене, работа, писане и творчество. „Не очаквахме такъв мащабен интерес толкова бързо. Това показа, че хората имат нужда от нов начин да взаимодействат с технологиите“, коментира Олтман.



През ноември 2023 г. бордът на OpenAI изненадващо освобождава Олтман от поста главен изпълнителен директор. Новината предизвиква буря – над 700 служители заплашват да напуснат, а Microsoft публично изразява подкрепата си за него. След няколко напрегнати дни и обществени дебати Олтман е възстановен на поста си. „Това беше най-трудната седмица в живота ми, но ми показа колко хора вярват в мисията ни“, споделя той.



Под заплаха ли е човешкото в нас



Олтман често подчертава, че бъдещето на човечеството зависи от това как ще управляваме новите технологии. Той е застъпник на глобални регулации на AI и активно съветва правителства. Същевременно инвестира в компании за ядрена енергия като Helion и Oklo, вярвайки, че устойчивата енергия е ключ за цивилизацията. Притеснен е, че немалко хора възприемат ChatGpt не като инструмент, а като приятел, житейски наставник и дори като виртуално гадже. След като GPT-5 става по-малко емпатичен от предшественика си GPT-4 и това предизвиква вълна от критики, OpenAI е принуден да го коригира. Докато хAI на Илон Мъск пуска в действие мъжки и женски спътници – Ани и Валентин, с които потребителите романтично да общуват, като разбира се, това носи печалби на компанията. Олтман обаче е противник на подобни стратегии в използването на изкуствения интелект, защото те могат да предизвикат у потребителя психическа зависимост. А и защото, от философско-етическо гледище, поглъщането на реалния свят от виртуалния е заплаха за човешкото в нас и за самото човечество.



Олтман е загрижен за бъдещето на обществото в условията на изкуствения интелкт – как той ще повлияе на пазара на труда, поради което се занимава с темата за универсалния базов доход, както и за бъдещето на демокрацията. И въпреки че е сред основните двигатели на развитието на изкуствения интелект, си остава хуманист. „Бъдещето няма да бъде определено само от машините, а от начина, по който хората избират да ги използват. Нашата работа е да изградим AI, който служи на хората. Ако успеем, това ще бъде най-голямото постижение на човечеството“, казва Олтман. И тъкмо като човешко същество, способно да изгради собствени навици, той е отдаден на дисциплината и рутината едновременно с дългосрочното мислене и концентрацията върху ключовите идеи.

