Величието е в постоянството

Дуейн Джонсън – Скалата, минава през много трудности, но постига успех благодарение на упорита работа

Футболист, кечист, актьор, бизнесмен. На 53 години Дуейн Джонсън, известен повече като Скалата, върви към номинация за „Оскар“, състоянието му надвишава $1 млрд., има над 600 млн. последователи в социалните мрежи, баща е на три дъщери и се радва на позитивен имидж в почти всички категории на глобалното общество. Не само заради успеха му в киното и бизнеса, но и заради посветеността към семейството през 2021 г. той оглави класацията на сп. People „100 причини да обичам Америка“. Но кариерата на американската суперзвезда е свързана с много препятствия, които Дуейн Джонсън преодолява с упоритост, воля и непрекъснати усилия. Съвети на Дуейн Джонсън за успех



•Не е нужно да си най-умният, но трябва да си най-трудолюбивият.



• Успехът не е случаен. Това е упорит труд, постоянство, учене, изучаване, жертвоготовност и най-вече любов към това, което правиш или се учиш да правиш.



•С хъс и малко талант можеш да преместиш планини.



• Не става въпрос за парите. Става въпрос за хората, на които помагаш, и за въздействието, което оказваш.



•Едно от най-важните неща, които можете да постигнете, е просто да бъдете себе си. Устойчивият успех е веруюто на Скалата. „Успехът не е за една нощ. Той се постига, когато всеки ден ставаш малко по-добър от предишния. И това се натрупва“, казва Дуейн Джонсън.



Роден е на 2 май 1972 г. в Хейуърд, Калифорния, в семейството на бившия професионален кечист канадеца Роки Джонсън, с рождено име Уейд Дъглас Боулс, и Матаниуфеагаималеата (Ата) Фитисеману, която е от самоански произход. Кечът е в кръвта му отвсякъде – през 1983 г. Роки Джонсън в екип с Тони Атлас са първите афроамерикански екипни шампиони в историята на Световната федерация по кеч (World Wrestling Entertainment, WWE); чичо му Рики също е борец; майка му е осиновена от известния професионален кечист и промоутър Петер Маивиа.



Сложно детство



Фамилията Джонсън пътува през различни щати – баща му участва в местни турнири по кеч и младият Дуейн сменя училище след училище. Но парите не достигат и заради дългове семейството е извеждано от къщата, в която живее, а автомобилът им е отнеман. Младият Джонсън има бурно детство. Започва да се занимава с бодибилдинг и на 16 години е висок 1,93 м и тежи над 110 килограма. Трупа неприятности с полицията и до 17-годишна възраст е арестуван 8 пъти за сбивания, дребни кражби и подправяне на чекове. Докато живеят в Хонолулу, Хаваи, дори се включва в местна банда за обиране на туристи в Уайкики. Накрая семейството му се установява в Бетлехем, щата Пенсилвания, където през 1990 г. той завършва гимназията „Фридъм“. Заради атлетическия му потенциал е включен в гимназиалния отбор по футбол (американски, бел. авт.), но участва и в отбора по борба, както и в този по лека атлетика. Спортът променя напълно неговия мироглед, кара го да полага цели, да ги постига, и като цяло дава нова посока в живота му. Така след последната година получава покана да учи в Университета в Маями, като играе в отбора по футбол на защитна позиция. Въпреки че през 1991 г. отборът печели националния шампионат, следват няколко сериозни контузии и през следващите години Джонсън не е сред най-използваните играчи. Завършва университета като бакалавър по обществени науки с две специализации – криминология и физиология.



Пътят към кеча



След дипломирането си през 1995 г. подписва договор с канадския футболен отбор „Калгари Стампедърс“, но два месеца след началото на спортния сезон е изключен. Със $7 в джоба Дуейн Джонсън търси новия път, по който да поеме, и решава да сложи край на футбола. Започва усилено да тренира с баща си и през 1996 г. прави дебюта си в кеча в турнирите на Кеч асоциацията на САЩ (USWE) с псевдонима Флекс Кавана. Същата година подписва договор с по-голямата и перспективна Световна федерация по кеч (тогава World Wrestling Federation, WWF) с псевдонима Роки Маивиа. Опитва се да играе ролята на „добър“ (на кеч жаргона – „бейбифейс“), но феновете не го харесват и го освиркват. Затова решава да стане от „лошите“ (т.нар. хийл) и се присъединява към фракцията Nation of Domination, където променя името си на The Rock.



В следващите години Скалата става един от най-успешните и обичани от публиката борци в историята, като печели 17 шампионски титли. „Хареса ми зрелищността и театралността. Беше толкова забавно и хиперболизирано и винаги бях хипнотизиран от тези момчета“, казва Джонсън пред The Holywood Reporter.



В зрелищната театрално-брутална среда на кеч вселената Скалата показва актьорски талант, като заедно с грубата сила успява да вкара чар и чувство за хумор. Дори и от лошата страна, неговият образ на симпатичен грубиян го прави харесван от мъже и жени, млади и стари почитатели на кеча и става любимец на публиката, „шампиона на народа“. В същото време показва и бизнес нюх, като работи заедно с председателя на WWE Винс Макмеън за популяризирането на спорта. Винс Макмеън става негов ментор, търсен винаги за съвети. Джонсън е важна част от машината за мърчъндайзинг на федерацията, като и до днес се продават фигурки и други аксесоари с неговия образ.



Напред към Холивуд



Но осъзнава, че кечът е до време, и търси ново поле за изява – още докато се бори на ринга, Скалата се включва в различни телевизионни и кино проекти. Участва във видеоклип на сингъла It Doesn’t Matter на Уайклиф Джийн, намира роля като извънземен боец в поредицата Star Trek: Voyager, а през март 2000 г. e водещ на Saturday Night Life, в която прави истинско шоу заедно с други кеч величия като Грамадата (Big Show), Трите Хикса (Tripple H) и Мик Фоли. Това участие му отваря пътя към Холивуд – първата му истинска роля е като Краля на скорпионите в „Мумията се завръща“ (2001 г.). Отзивите са добри и затова по-късно е в главната роля в „Краля на скорпионите“ (2002 г.), където с хонорара от $5,5 млн. влиза в „Гинес“ по големина на възнаграждение за първа главна роля. Филмът е търговски успех, макар отзивите за играта на Джонсън да са разнопосочни.



Следва поредица от различни роли, в които Скалата не се колебае да поеме предизвикателства в различни жанрове. Големият удар е през 2011 г., когато влиза в ролята на агента под прикритие Люк Хобс в „Бързи и яростни 5“, който става един от най-касовите филми за годината. 2013 г. е особено силна – Forbes изчислява, че филмите с негово участие са докарали приходи от $1,3 млрд. Участието му в следващите серии на „Бързи и яростни“ (2015 г., 2017 г., 2019 г.), „Сан Андреас“ (2015), съживената поредица „Джуманджи“ (2017 г. и 2019 г.), го затвърждават не само като екранно присъствие, но и като машина за пари. През 2016, 2019, 2020, 2021 г. и 2024 г. е най-скъпо платеният актьор в света. През 2021 г. неговите приходи от роли, продуцентски участия и свързани с филмите промоции достигат фантастичните $270 милиона.



Бизнес, мускули и мотивация



Отвъд мегахонорарите най-големият принос за неговото състояние има инвестицията му в производителя на текила Teremana Tequila, в който Джонсън държи 30%. Оценката на базираната в Халиско, Мексико, компания е за над $3,5 млрд., така че делът на Скалата надвишава $1 милиард. Премиум брандът с цени между €40 и €70 за бутилка стартира през март 2021 г., в разгара на ковид пандемията, а през 2023 г. вече продава над 1 млн. 9-литрови каси в САЩ.



Релефното тяло на Скалата е неговият визуален актив и той полага сериозни усилия винаги да е във върхова форма. Поддържа внушителната си фигура в своя фитнес, наречен Железният рай – 20-тонно оборудване, което го следва почти навсякъде, където работата го отведе за по-дълго. Скалата отделя всеки ден около 2 часа в тренировки, които не само тренират мускулите, но и му помагат за психическото здраве и мотивация.



„Не просто подреждам лостовете с метални плочи. Слагам всичко върху тях – моите тревоги, моите страхове, моите надежди, моите мечти и моите отговорности като глава на семейство, баща, съпруг, бизнесмен“, каза Джонсън.



Кечът го е „възнаградил“ с десетки контузии (има 4 операции на коленете, а при една битка е успял да откъсне горната част на четириглавия бедрен мускул от таза), затова през последните години той подбира внимателно упражненията така, че да щади ставите. Интересна подробност е, че едно от упражненията за крака, които практикува, е българският раздвоен клек – той е по-щадящ коленете, отколкото традиционния заден клек. Подобно на много успели хора спи малко – средно по 5 часа на ден, а покрай фитнес режима се храни по 6 – 7 пъти на ден.



Постоянството е от решаващо значение за Джонсън, който подчертава важността на установяването на ежедневната рутина като основа на всичко останало. „Винаги говоря за важността на „закотвянето“ на деня си“, споделя Джонсън. „Където и да кацна, независимо колко е часът – стигам до хотела, вземам душ, ям, медитирам, пия кофеинова напитка и отивам на фитнес. По този начин съм „закотвил“ деня си и сега съм готов да работя.“



В света на спорта, но и не само, Дуейн Джонсън е известен със своите мотивационни съвети, свързани с упоритата работа и постоянството. „Успехът не е това да си велик, а да си постоянен. Постоянната усилена работа води до успех. А величието ще дойде после“, казва той.



Въпреки усмивката и позитивния имидж Скалата се е сблъсквал няколко пъти с депресията – когато е изключен от футболния отбор; през 2008 г., когато се развежда с първата си съпруга. На 23 години, след като футболната му кариера внезапно приключва, Дуейн Джонсън се връща в малкия апартамент на родителите си, изпаднал в дълбока депресия. Чувствайки се унижен и изгубен, той прекарва дни в чистене на стените на жилището, защото това е единственото нещо, което чувства, че може да контролира.



В кариерата си на кечист също е имал десетки травми. Но се е научил да приема нещата такива, каквито са, и не се страхува да потърси помощ. „Всъщност молбата за помощ е нашата суперсила и особено ние, мъжете, попадаме в този капан да бъдем против уязвимостта, защото винаги искаме да бъдем силни и да чувстваме, че можем да покорим света“, казва в интервю за сп. People. „Но истината е, че трябва, и се надявам, че с течение на времето ще се научите да приемате уязвимостта и да свикнете с идеята, че невинаги можете да решите всичко сам.“ Но сам вземате решение как да постъпите и от вас зависи да го доведете докрай – отговорност и постоянство, които правят Дуейн Джонсън – Скалата, символ на успеха, какъвто е днес.

