Незаменимият помощник

Как да превърнем изкуствения интелект в ежедневен навик

Текстът е публикуван в бр. 7 (59) на сп. Business Global.



Няма съмнение, че изкуственият интелект (AI) е една от най-променящите човечеството технологии, такава, която се случва веднъж на поколение, че и по-рядко. И вместо всеки да се страхува, че AI ще му вземе работното място, трябва да свикне с него и да го използва. Обществено достъпни чатботове с генеративен изкуствен интелект като ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, защо не и българският BgGPT, могат да въдворят ред във всички ежедневни задачи и да намалят стреса от работния процес, независимо какъв е той.



Приложенията с изкуствен интелект вече не са запазена територия само за програмисти или любители на новите технологии, а са помощник за всеки, който иска да живее по-здравословно, по-организирано и по-пълноценно. Те работят с т.нар. естествен език – задавате въпроси, пишете заявки за изпълнение (т.нар. промптове) така, както разговаряте, но можете да търсите и с изображение. Работата с тях е много лесна и интуитивна и те много бързо стават част от ежедневието на съвременния човек. Могат да се превърнат в част от навиците ни за планиране на работния ден, за съставяне на разнообразно и здравословно седмично меню, за оптимизиране на маршрута до работа, както и за изпълнението на много други задачи – дори за решаването на житейски проблеми.





До работното място





Пътуването до работа много често е свързано със стрес и ако още в понеделник се сблъскаме с дълги задръствания, непредвидени ремонти или промени в обществения транспорт, това може да даде лош тон на цялата седмица. Мобилни приложения, базирани на AI, като Android Auto, Gogle Maps и Waze, анализират в реално време трафика, движението на автобуси и влакове, дори прогнозата за времето, за да предложат най-бързия и удобен маршрут.



Интелигентните системи се адаптират динамично – ако обичайният ви маршрут е блокиран, приложението ще намери алтернатива и ще ви извести предварително. А голямото удобство на Waze е, че известява и за различни „капани“ по пътя като мобилните камери за скорост на КАТ, дупки в настилката или спрял не намясто автомобил.



Но ако не сте зад волана, AI може да комбинира маршрути за ходене пеша с обществения транспорт, дори да ви предложи да слезете една спирка по-рано, за да направите кратка разходка и да „съберете“ стъпките за деня.





На работното място





Вече на линия в офиса, работният ден започва с дълъг списък със задачи, имейли, срещи, телефонни обаждания и обикновено времето не стига за всичко. Тук идва ролята на интелигентните приложения, които могат да подредят по час и минута работния ден, съобразен с личностните възможности. Ако сте по-продуктивни сутрин, достатъчно е да зададете това изискване, и изкуственият интелект ще постави най-важните задачи в първите часове, когато концентрацията ви е на най-високо ниво. По-леките или административни задължения могат да бъдат оставени за следобед, когато енергията обичайно отслабва. Или обратното – зависи от индивидуалния часовник на организма.



Една от най-големите ползи на подобно решение е управлението на приоритетите. Изкуственият интелект мисли прагматично, защото в неговите алгоритми са вкарани най-добрите практики от управление на времето. На хората често се случва да започнат деня с малки, незначителни задачи, които могат да погълнат ненужно много време, а съществената работа да остане за следващия ден. AI системите могат да анализират вашия списък и да подредят задачите по важност и спешност, така че да не губите енергия за несъществени неща. Същото важи и за срещите – приложението може да предложи най-подходящите часове, когато вие и колегите ви сте свободни, като заедно с това внимава да не претоварва календара ви.



Хората пренебрегват почивките по време на работа, защото смятат, че така са по-продуктивни. Но практиката показва, че без кратки паузи концентрацията пада, натрупва се умора и качеството на работата намалява. AI приложенията могат да изготвят персонализирана програма за почивки според вашия работен стил. Например приложението може да ви предложи цикъл от 50 минути работа и 10 минути почивка. Ако сте по-склонни към по-дълги периоди на концентрация, системата може да адаптира почивките ви, за да избегне претоварване.



AI може да предложи и различни дейности за почивка вместо „приковаването“ в дисплея на смартфона – кратки упражнения за разтягане, дихателни практики за намаляване на стреса, бързи игри за стимулиране на ума, препоръка да изпиете чаша вода или да излезете на бърза разходка.



Още помощ на линия





Абревиатурата TL;DR (too long, didn’t read – твърде дълго, не го четох) е известна от десетилетия и е свързана с електронната ера, в която няма граници за големината на документите, затова и четенето им е трудно. Имате за задача да разгледате дълъг договор и да извадите конкретни неща от него? Вместо да прескачате страници или да го четете дума по дума и да изгубите целия ден, може да използвате чатбота, за да ви извади конкретната информация и да направи необходимите изводи.



Също така AI приложенията могат да прочетат текста, написан от вас, и да дадат предложения за неговото подобряване. Съкращаването е едно на ръка, но изкуственият интелект може да ви помогне и със стилистични промени, да намери грешките и да посочи къде какво липсва, както и да допълни празнините. Това е от особена полза при писането на текстове на чужди езици, където чатботът е истински професионалист. Нещо повече, той може да вкара и подходящиге разговорни изрази, така че да разчупи текста.



Искате да изпълните задача в Excel или Photoshop, но тя е извън възможностите ви? Или не можете да намерите решение на задачата, с която детето се блъска от часове? Задайте директно въпроса в ChatGPT или Copilot. Ако искате по-конкретна и актуална информация, свързана с фактология, по-добре използвайте Perplexity.



Изкуственият интелект може да ви помогне да получите знания в най-различни области с подбрани специално по вашите предпочитания курсове в Coursera, Khan Academy или Udemy. А защо да не научите нов език – Duolingo или Roseta Stone влизат в ролята на истински учител благодарение на AI технологиите.





Лични цели и познание





Много хора искат да се хранят здравословно и да намалят теглото си, но се сблъскват с няколко основни трудности като недостатъчно време за планиране, изчерпване на „списъка с рецепти“ или липсата на знания как да се състави балансирано меню. Това е задача, която приложенията с изкуствен интелект могат да решат буквално за секунди. Достатъчно е да въведете своите предпочитания, например „искам меню без червено месо“, „повече зеленчуци и риба“ или „трябва да включва ястия, подходящи за обяд в офиса“, и системата ще създаде седмичен план за хранене. Можете да зададете дневните калории, както и дали искате да свалите килограми, колко и за какъв период от време. Изкуственият интелект ще подготви балансирано меню и списък с рецепти, като редува различни продукти и техники на готвене, за да не ви омръзват ястията.



Също така приложенията могат автоматично да генерират и списък за пазаруване, който е съобразен с плана за седмицата. Така ще купите всичко наведнъж, вместо да губите време в обикаляне по магазините. Другото удобно нещо на генерирания от изкуствен интелект списък е, че може много бързо да направите промени и да получите актуализиран списък. С времето системата ще се учи от вашите предпочитания и ще предлага все по-персонализирани идеи.



По аналогичен начин приложенията с изкуствен интелект могат да създадат индивидуален тренировъчен план за постигането на определена цел или просто за поддържане на добра форма.



Цял живот сте искали да се включите в Софийския маратон, „Витоша 100“ или дори „Ком – Емине“, но все не успявате да се подготвите до нужното ниво? Помолете приложението да ви направи тренировъчен план, като му дадете началните данни за вашите възможности, целите, които искате да постигнете, и времето, за което да стане това. Ще получите подробно разписание по дни с индивидуален план за времетраене на тренировките и натоварването, което трябва да правите, за да постигнете устойчив напредък, без да се претоварвате или да буксувате на едно място.



Ако искате житейски съвет за трудна ситуация, чудите се как да развиете или да смените кариерата си, или просто искате да поговорите с някого или да чуете виц, чатботът е насреща. С огромното, безкрайно познание, което стои зад него, и все по-усъвършенстваните алгоритми той може да води диалог на всяка тема на експертно ниво. И да даде отговор и на най-глупавите въпроси, както и да не му доскучае от общуването – все пак това е машина.





Но…





Колкото и полезен и „безплатен“ да е изкуственият интелект, използването му е свързано с някои рискове. На първо място, внимавайте с публикуването на лични данни в чатботове, защото те стават част от базата данни за машинно научаване и е възможно след това да ги откриете в интернет.



Проверявайте. Не се предоверявайте твърде много на предложената информация. Ако не познавате добре съответните техники за готвене, е добре да се консултирате с видео за приготвянето на по-сложни ястия.



И на финала, но не последно: Внимание – напълно е възможно да се пристрастите към общуването с чатбота до степен, че да го приемете за живо същество и да „забравите“ да общувате с истински хора. А това със сигурност не е здравословно.

