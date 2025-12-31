Какъвто лидерът, такъв и екипът

Стивън Кови

Огнян Киряков ОГНЯН КИРЯКОВ е с богат опит в информационните технологии и телекомуникациите. Заемал е висши ръководни постове в местните представителства и регионални структури на Microsoft, Xerox, Cable and Wireless и Tek Experts. След дългогодишна корпоративна кариера се насочва към консултантски услуги в областта на бизнес моделиране и организационно преструктуриране, оптимизиране на бизнес процеси, управление на проекти и на промяната. Има техническа и икономическа магистратура и е участвал в програма за обучение на ръководни кадри на Microsoft в INSEAD. През последните години развива успешен проект за биологично отглеждане на българска маслодайна роза и лавандула и на бранда The Roses Valley.

Когато говорим за успеха на компаниите, обикновено се фокусираме върху визията, бизнес стратегията, достъпа до капитал или иновациите. Всички те са важни, но реалността показва, че не са достатъчни. Културата на компанията е това, което я прави устойчива в дългосрочен план. А културата на свой ред се гради върху ежедневните навици на лидерите.Навиците са невидимите малки жестове, рутинни действия, автоматични реакции, които сме изградили във времето и изпълняваме, без да се замисляме за тях. Те са като отъпкани пътеки в нашия мозък, които са създадени чрез многократно повторение. Те са скритият софтуер, който определя нашето поведение.В личния живот навиците влияят на здравето, щастието и връзките ни. В професионалния формират атмосферата в екипа, начина на вземане на решения и дори финансовите резултати на компанията.Влиянието на лидера не се измерва само с решенията, които взема, а и с начина, по който действа ежедневно. Служителите наблюдават какво прави шефът, а не само какво казва. От психологическа гледна точка това е естествено. Хората се учат чрез подражание. Лидерът е ролеви модел и неговите навици се мултиплицират многократно върху служителите и организацията, която ръководи. Ето механизмите, с които той въздейства върху екипа:– моделиране на поведение (role modeling) – хората копират поведението, което виждат;– социално доказателство – когато лидерът прави нещо системно, останалите приемат, че това е „правилният начин“;– институционализация – повтарящите се практики на лидера се закрепват в процеси, а процесите се превръщат в политики.Психологията обяснява феномена да подражаваме на другите с огледалните неврони – естествената способност на мозъка ни да имитира поведението на авторитетни фигури. В бизнес контекст лидерът е именно тази фигура. Неговите лични навици, добри или лоши, се мултиплицират многократно.Според теорията на Албърт Бандура за социалното научаване хората копират поведението на авторитетни фигури. Те придобиват нови знания и умения, като наблюдават действията на другите и ги имитират.В организациите именно лидерът е тази авторитетна фигура, която въздейства на служителите и на подсъзнателно ниво.Ако демонстрира уважение към времето на хората, екипът също става дисциплиниран.Ако спазва думата си, доверието става основа за разбирателство в цялата компания.Ако закъснява, критикува без основание или пренебрегва личния живот на другите, това бързо се пренася върху колектива.Около 40% от ежедневните ни действия са резултат от навици, а не на съзнателни решения. Това означава, че лидерът, който има устойчиви позитивни навици, взема правилни решения почти на автопилот. Същото важи и за негативните навици – те също се автоматизират и започват да подкопават доверието и ефективността, без лидерът дори да осъзнава мащаба на проблема.Нито една ценност или политика, написана на плакат в офиса, няма силата на личния пример на лидера. Екипите инстинктивно копират поведението му. Навиците имат още по-голяма сила, когато станат колективна норма на поведение. Когато едно поведение се възприема като нещо нормално за група хора, то започва да се подсилва само по себе си. Именно затова културата е толкова устойчива. Тя е колективният сбор от личните навици на лидерите, мултиплицирани през поведението на екипите. Това е причината промяната на културата да е изключително сложна задача.1. Започвай и завършвай срещите дисциплинирано. Това създава уважение към времето и ефективност в комуникацията.2. Давай конкретна, персонализирана похвала. Признанието е гориво за мотивацията.3. Поеми отговорност за грешки. Така изграждаш култура на доверие и психологическа безопасност.4. Питай и изслушвай. Лидерите, които задават въпроси, отключват потенциала на хората си.5. Демонстрирай баланс между работа и личен живот. Това намалява прегарянето и увеличава устойчивостта на екипа.Тези навици са прости, но силата им е в последователността. Прилагани всеки ден, те се превръщат в корпоративни стандарти.Великият Стивън Кови в „Седемте навика на високоефективните хора“ обобщава идеята, че истинската ефективност започва от вътре навън. Неговата рамка от седем навика е особено полезна за лидери на екипи:– Бъди проактивен – поеми отговорност и действай, вместо да търсиш оправдания.– Започвай с идеята за края – имай ясна визия за целите, които искаш да постигнеш, и визуализирай крайната цел, към която се стреми екипът.– Поставяй първо важните неща – учи хората да приоритизират.– Мисли печеля – печелиш – изграждай партньорства вместо конфликти.– Първо търси да разбереш, после да бъдеш разбран – изграждай култура на изслушване, разбиране и емпатия.– Синергизирай – използвай силата на колективната креативност.– Остри триона – поддържай баланс на личен и служебен живот. Обновявай ресурсите си – лични и организационни.Всеки един от тези навици, когато се практикуват от лидера, постепенно се превръщат в културна норма за целия екип.Нека разгледаме два сценария на двама лидери с различни навици, за да илюстрираме влиянието им върху процесите и политиките на компанията.СЦЕНАРИЙ НА РАСТЕЖАнна, ръководител на ИТ екип, е пример за лидер, който съзнателно изгражда позитивни навици:– започва срещите точно навреме и винаги приключва с конкретни стъпки;– изслушва внимателно и дава думата на всеки член от екипа;– поема отговорност пред клиента при проблем;– отбелязва постиженията публично и персонално.С времето тези действия създават атмосфера на доверие и ангажираност. Хората предлагат идеи, чувстват се спокойни да експериментират, а резултатите надхвърлят очакванията. Ръководството на компанията решава да въведе официална програма за признание на служителите, вдъхновена именно от подхода на Анна. Едно индивидуално поведение става организационна политика.СЦЕНАРИЙ НА СТРАХИван, директор „Продажби“, е точно обратният пример. Той закъснява системно, не спазва обещанията си, критикува публично и никога не признава грешка. Работи до късно и очаква същото от екипа си. В резултат хората губят мотивация, текучеството се увеличава, а комуникацията става формална и напрегната. За да компенсира, компанията въвежда още повече правила и контролни механизми, което забавя процесите и намалява конкурентоспособността.Разликата между двата сценария е огромна и причината е проста: личните навици на лидера задават стандарта, който целият екип несъзнателно копира.Навиците не могат да бъдат „включвани“ и „изключвани“ според ситуацията, в която се намираме. Лидерът, който уважава хората си, обикновено уважава и семейството, приятелите си и непознати хора. Този, който не умее да слуша, вероятно има трудности не само в офиса, но и у дома. Затова изграждането на позитивни навици не е само бизнес инструмент. То е начин за по-пълноценен и смислен живот. Нито един миг, нито едно усилие, инвестирани в изграждане на положителни навици, не са загуба на време.Истинският въпрос за всеки лидер не е „Каква стратегия ще следвам догодина?“, а „Какви навици изграждам днес и какво послание изпращат те към хората около мен?“.