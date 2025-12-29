Световното по дебати се откри в УНСС

Световното по дебати се откри в УНСС
В последните дни на годината УНСС отвори врати за Световното първенство по дебати - Sofia World Universities Debating Championships (WUDC) 2026, организирано от Българската асоциация по дебати и в частност от трима ентусиасти - Румен Маринов, Максим Зангов и Николай Ангелов. Румен и Николай са финалисти на Световното първенство в Мадрид, като Румен е и алумни на УНСС, завършил „Бизнес икономика“.

За първи път не само университетът, но и България е домакин на това мащабно състезание.

„Всъщност то се подготвяше през последните 15 години, откакто дебатите съществува в България. Мечтали сме за този ден в продължение на много, много години. Говорили сме за него и сега, виждайки, че вече се е случило, виждайки толкова много участници – усещането наистина е невероятно“, каза Румен Маринов от сцената на аула „Максима“ и съобщи впечатляващи цифри за турнира - 320 отбора и 280 съдии. „Турнирът е около 60% по-голям от последния WUDC и на практика e най-големият ни турнир след COVID пандемията. Това само показва колко жизнена, развиваща се и устойчива е нашата глобална общност“, допълни Румен Маринов и подчерта:

„Всичко това обаче нямаше да бъде възможно без помощта на Университета за национално и световно стопанство. Те не само ни предоставят едно от най-модерните и високотехнологични пространства за провеждане на дебати, но и изключително добре отговарят на всички нужди – стрийминг, електронни системи, достъпност и всички онези малки детайли, които реално правят турнира възможен. Освен това университетът е и много голям наш партньор – на Българската асоциация по дебати (Bulgarian Debate Association -BDA) и те ни подкрепят не само за този турнир, но и за международни турнири като Sofia Open и други национални турнири, които организираме“.

Проф. д-р Димитър Димитров започна словото си с възклицание на възхищение от пълната зала: „Добре дошли сте в този много стар и авторитетен университет, който тази година отбеляза 105 години, с много уважавани възпитаници - зад тази зала може да видите нашата стена на славата с, може би, около 150 министри, завършили този бизнес университет, както и 12 министър-председатели. Ние сме много горди с нашите възпитаници. Както и с това, че някои от тях участват в организирането на този впечатляващ турнир. Когато преди няколко години разбрахме, че някои от нашите завършили студенти участват много активно в тези турнири по дебати – много бързо влязохме в контакт и установихме едно много ползотворно сътрудничество.“

Ректорът разказа, че когато са го попитали дали университетът би бил домакини на този шампионат, без колебание е взето решението, че това е много интересно и хубаво събитие, трябва да се случи в УНСС. „Наистина искам да ви поздравя за вашата смелост и кураж да дойдете в България, да пътувате по време на коледните празници и да участвате в това световно първенство. Аплодисментите са за вас. Пожелавам ви успех. Знам, че ще има само няколко шампиона, но във всеки случай участието е изключително важно“, заключи проф. Димитров.
