Руснаците очакват по-добра 2026-а в личен план и напрегната в икономически и политически



Мнозинството от руснаците очакват настъпващата 2026 г. с надежда и смятат, че тя ще е по-добра от изминалата - подобни са били нагласите и в предишните няколко години, сочат данните от представително за Руската федерация изследване на авторитетната социологическа агенция "Левада център", която е със статут на чуждестранен агент по Путинското законодателство. В същото време едва около една трета от респондентите очакват следващата година да бъде спокойна за икономическия и политически живот на страната.



Мнозинството от запитаните се надяват, че следващата година ще бъде по-добра в сравнение с предишната - 71%. 13 на сто очакват тя да не е по-зле от заминаващата си, 9% не очакват промяна, а 3 на сто предвиждат да е по-зле.



Най-често оптимисти за 2026-а са жените (74%), младите до 25 г. (78%), по-добре обезпечените респонденти (76%), жителите на градовете до 100 000 души (74%), тези, които смятат, че нещата в страната вървят в правилната посока (77%) и одобряващите дейността на Путин като президент (74%).



По-често умерени песимисти за следващата година, които смятат, че тя няма да е по-лоша от настоящата, са хората над 40 г. (14%) и жителите на Москва (24%).

Най-често песимисти за 2026, за които тя ще е по-лоша от 2025-а, са мъжете (5%), онези, които едва успяват да се изхранват (8%), както и хората, според които страната върви по грешен път (10%) и онези, които не одобряват дейността на президента Путин (13%).





Напрегната 2026-а за икономиката и политиката



55% от интервюираните очакват напрегната 2026 г. за икономиката на страната, като делът им постоянно се свива в последните 5 години. Едновременно с това расте делът на хората, които се надяват новата година да е спокойна за руската икономика - 32%.



Икономическо спокойствие очакват най-често мъжете (38%), младите до 25 г. (43%), респондентите със средно и по-ниско образование (37%), по-обезпечените (38%), московчани (38%), онези, които смятат, че нещата в страната вървят в правилната посока (40%), одобряващите Путин (38%) и доверяващите се на телевизията като източник на информация (39%).



За напрегната икономическа година очаквания имат най-често жените (60%), хората над 55 г. (60%), висшисистите (63%), онези, които едва се изхранват (62%), смятащите, че страната върви по грешен път (73%), неодобряващите Путин (78%) и онези, които се доверяват предимно на интернет и телеграм-каналите като източник на информация (59% и 58%, съответно).



Подобна е ситуацията с представите за политическия живот на Русия в настъпващата година: около половината от интервюираните смятат, че годината ще е напрегната, но техния дял се смалява в последните 3 години. Една трета от респондентите очакват спокойна политическа година, като техния дял расте за последните три години.

