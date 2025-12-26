БФБ посреща еврото след ръст от почти 30% на основния си индекс през 2025 г.

Най-старият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX нарасна с 29,5 на сто през 2025 година, като очакванията на експертите са през идната 2026 година положителното развитие да продължи в резултат на приемането на еврото в България.



SOFIX приключи последната търговска сесия за 2025 година с нов 17-годишен връх, достигайки до равнище от 1156,43 пункта. За сравнение, в края на 2024 година индексът на сините чипове бе на ниво от 892,740 пункта, което означава, че през тази година е нараснал с 263,69 пункта. Психологическата граница от 1000 пункта бе прескочена в началото на месец юни тази година за първи път от 2008 година насам, като до края на годината SOFIX продължи възходящото си представяне.



Макар че българският капиталов пазар е сравнително малък и стартира от ниска база, то трябва да се отбележи, че повишението на основния индекс е в крак с възходящото представяне на борсовите пазари по света. Така например американските водещи индекси S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite бележат приблизителен годишен ръст от съответно около 17 на сто, 14 на сто и 21 на сто. Европейският индекс STOXX Europe 600 регистрира годишен ръст от 16 на сто, а германският DAX нараства с около 22 на сто.



Акциите на 13 от 15-те компании в състава на индекса SOFIX бележат ръст в цената си през 2025 година. Топ 5 по поскъпване спрямо края на 2024 година са "Сирма груп холдинг" АД (97,6 на сто), "Шелли груп" Ед (68,59 на сто), "Българска фондова борса" АД (61,94 на сто), "Доверие обединен холдинг" АД (56,25 на сто) и "Софарма" АД (51,05 на сто).



Оборотът на БФБ през 2025 година надхвърля 1 млрд. лева, като това е най-високата годишна стойност от повече от десетилетие насам.



Първата търговска сесия за 2026 г. с валута на търговия и сетълмент в евро за всички инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ, ще се проведе на 05 януари 2026 година.



Според изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов членството в еврозоната ще се отрази благоприятно на българския капиталов пазар, подобно на положителния ефект за Загребската фондова борса след влизането на Хърватия в еврозоната.



По време на среща с медиите през декември Моравенов каза, че след влизането на Хърватия в еврозоната Загребската фондова борса е отчела най-големите ръстове в региона на Централна и Източна Европа, както по оборот, така и като растеж на основния си индекс, като се очаква еврото да провокира подобен ефект и у нас.



"Това се очаква да се случи и при нас. Очакваме нови чуждестранни инвеститори, които ще погледнат към България поради влизането в еврозоната и отпадането на валутния риск", каза Моравенов.



Според него еврото ще засили интереса към българския капиталов пазар дори и по спекулативни причини подобно на ситуацията, която се наблюдава на пазара на недвижими имоти от около година насам.



"На капиталовия пазар по-скоро това ще се случи след реалното приемане на еврото", посочи той.



Паралелно с това се очаква еврозоната да увеличи мащаба на българския капиталов пазар по отношение на процедурите по първично публично предлагане на акции (IPO). Моравенов разясни, че две години след присъединяването към еврозоната, в Хърватия са били реализирани три IPO-та, всяко от които за по около 100 млн. евро.



"Предвид че през предходните 15-20 години там IPO-тата бяха от порядъка на между 1-5 млн. евро, много рядко повече от 10-20 млн. евро, това, което се забелязва, е близо 10-кратен ръст на мащаба на пазара, тоест на потенциалната дълбочина, която дават и ще дават най-вече институционални инвеститори", каза Моравенов.



Положителен ефект за българския капиталов пазар очаква и Каролине фон Линзинген, ръководител "Първично публично предлагане (IPO) и финансиране на растежа” в "Дойче Бьорзе Груп" (Deutsche Boerse Group).



"Надяваме се, че това ще бъде голяма промяна от съществено значение за България. Разбира се, ние сме много развълнувани от това, защото смятаме, че във вашата страна има страхотни компании", каза тя през ноември в интервю за БТА.



"Понастоящем, като се има предвид, че в момента България е в центъра на вниманието и че много институционални, но и индивидуални инвеститори търсят начини да диверсифицират портфейла си, те не само искат да следят какво се случва в Западна Европа, но очевидно искат да разберат кои са лидерите извън Западна Европа, кои са истинските играчи в Централна и Източна Европа", посочи Каролине фон Линзинген.



"Еврото ще улесни много съпоставянето на конкурентите, за да се види наистина какво имате да предложите, какво имат да предложат вашите компании. Въвеждането на еврото ще улесни това сравнение и ще привлече повече инвеститори, които да инвестират във вашите български компании", добави тя.



(От БТА)

...