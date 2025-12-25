Всички отбори мечтаят да са световни шампиони

Успяват тези, които имат система на правилни непрекъснати малки подобрения

ГЕОРГИ К. ПЪРВАНОВ



ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ средняшки белгийски футболен отбор „Мехелен“. Той се представял ту по-добре, ту по-слабо до 80-те години на миналия век, тогава изведнъж започват неговите златни години. „Изведнъж“ за публика, ГЕОРГИ К. ПЪРВАНОВ е магистър по маркетинг от Югозападния университет. Управител е на Cteam и партньор в Bulgaria wants you. Член е на управителния съвет на Българската конфедерация по заетостта, председател е на Контролната комисия на Българската асоциация за управление на хора. Ментор, Teenovator Advisor в Pleggi, Разкажими, 13Mari.

медии и всички, които са далеч от отбора. Те казвали „щастливо стечение на обстоятелствата“, „късмет в мачовете“.



Нищо подобно, всичко идвало закономерно, стъпка след стъпка. Тези стъпки отборът започнал да прави с новия треньор Аад де Мос. Англичанин, уволнен през 1985 г. от „Аякс“ след конфликт (както често се случва и в бизнеса). И приказката започнала. „Мехелен“, чийто отбор струвал по това време около 4 млн. долара, без нито една звезда,



започнал да мачка наред



по терените. През 1987 г. станал носител на Купата на Белгия, през 1988 г., след като победил някои от най-силните отбори на Европа, стигнал до финал за Купата на носителите на национални купи, сега Лига Европа. И срещу кого, мислите, се изправил там – срещу „Аякс“, бившия отбор на треньора Аад де Мос. По това време в „Аякс“ играели суперзвездите Арон Вутерс, Франк Рийкард, Денис Бергкамп, а футболистите от целия отбор стрували 500% повече от скромните белгийци. Резултатът на финала – 1:0 за „Мехелен“. И понеже съм млад талант 50+:) си спомням сълзите в очите на Аад де Мос след последния съдийски сигнал. Само можем да си представим как се е почувствал той тогава.



Но това не е единичен случай – скромни на пръв поглед отбори да смайват с играта и резултатите си.



Дания стана европейски шампион по футбол през 1992 г., след като в предварителните мачове въобще не се бе класирала за финалите. Тя влезе в заключителната фаза на мястото на тогавашна Югославия, която бе отстранена заради войната на нейна територия по това време.



По подобен начин Гърция абсолютно изненадващо спечели Евро-2004 г. без нито една звезда в отбора си, но с желязна защита, перфектна тактика и силен немски треньор.



„Лестър“ стана шампион на Англия за потрес на всички специалисти и коментатори на Острова, при предварително изчислени шансове от 5000:1 това да се случи. И с отбор, струващ 10 пъти по-малко от „Челси“ и от „Манчестър Юнайтед“.



Спортът е бизнес, но



бизнесът не е точно спорт



макар в някои неща да си приличат. Българският „Лудогорец“, който доминира повече от 10 години в нашето футболно първенство, има оборот от 61 млн. лв. през 2022 г. и над 67 млн. през 2023 г., а печалбата от 78 000 лв. става 3,3 млн. за същия период. Като екипът е постоянно малко под 150 човека.



Как на пръв път поглед обикновен отбор става шампион и фактор в спорта? Каква е връзката с бизнеса и важат ли едни и същи правила за успеха? Какви навици и техники ни помагат да се превърнем от екип от обикновени състезатели в шампиони?



Трябва да изтече доста вода, преди един незабележим отбор или екип да повярва, че може да стане световен или европейски шампион, и след това и да го направи. Защото може да имаме много красиви мечти, да имаме смели амбиции, но те си остават само мечти и амбиции, ако нямаме знанията, опита, самочувствието, упоритостта, смелостта и характера да го направим. Онова, което е зад нас, и онова, което е пред нас, е нищо в сравнение с онова, което е в нас.



Всички спортисти искат да станат олимпийски шампиони, всички лидери искат да променят света със своите продукти и услуги. Но успяват само тези, които имат система на правилни непрекъснати малки подобрения.



Как се създава отбор шампион в бизнеса? Ето няколко базови неща:



СИЛЕН ТРЕНЬОР. Дори да имате екип от служители със стандартни възможности, задължително ви трябва силен треньор, човек с визия, с твърда ръка, желязна дисциплина и ясна стратегия. Той ще превърне обикновените служители в



герои и победители



Ще ги развива, ще направи така, че всеки да иска да демонстрира на какво е способен. Ще им показва силата на отборната игра. Мениджърът трябва да е много влиятелен както навън – сред клиенти и конкуренти, така и вътре – в индивидуалните и екипни срещи, тиймбилдинги, атестации… Той води с личен пример и намира индивидуален подход към всеки служител.



ПОДЦЕНЯВАНЕ. Не се притеснявайте и даже окуражавайте конкурентите да ви подценяват. Това е било едно от най-силните оръжия на футболните отбори, за които разказахме по-горе. Те постигат успехи, използвайки изненадата. Като се връщам назад към моя бизнес опит, най-големите успехи съм постигал, когато съм бил подценяван и аз, и екипът, който водя, както и стратегията, която сме следвали.



ЯСЕН И ПРОСТ ТАКТИЧЕСКИ ПЛАН. Познавайки отлично ресурсите и възможностите на екипа, често ограничени, мениджърът изгражда ясна стратегия за действие с фокус към определени продукти и услуги. Важни са прозрачната ценова стратегия, която работи, нескъпият, но ефективен маркетинг, опростена верига на доставки, чистите финанси.



ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Индивидуалната кариера и развитието на една фирма не са спринт, а са маратон. Много рано в моята кариера разбрах, че трябва да имам сили дългосрочно, работех така, че непрекъснато да имам енергия. 30 г. по-късно продължавам да имам огромна мотивация, хъс и желание за работа, без да съм имал burnout.



Често срещам екипи, които са изтощени от постоянен натиск за таргети и резултати. Препоръчвам да редувате периодите на натиск, с



отпускане на педала



иначе рискувате екипът ви да изгори рано. Правилно разпределяйте енергията в течение на годината и давайте редовно почивки.



Не е случайно, че темата wellness и всичко, свързано със здравословен живот, спорт, хранене, станаха толкова модни напоследък. Те са ключови за дългосрочните успехи на една фирма независимо от нейния размер.



ЕКИПЕН ДУХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. Когато имаш отбор без звезди, екипната работа, мотивация и обединението могат да направят чудеса. Много е важно да се работи психологически с хората, да се надъхват, да се комуникира ясно и разбираемо, да има редовни фирмени събирания, излизания с екипа, тиймбилдинги. Добре структуриран онбординг/ориентация, обучение и развитие, кариерно развитие са ключови за успеха, за това екипът да е силно свързан с компанията и да има чувство на принадлежност, да се гордее, че работи точно за тази фирма. Важно е поне веднъж в годината да се провежда анонимна анкета за обратна връзка на тема ангажираност и мотивация.



ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ. Всеки от футболните отбори, които дадох за пример, и всяка от много успешните български или чуждестранни компании се отличават с дисциплина, ясна и проста структура, много добра организация, прозрачни и бързи процеси.



Утре, когато отидете на работа, си спомнете историята на скромния белгийски отбор „Мехелен“ и как понякога последните стават първи.



Ако сте уволнени или сте напуснали несправедливо, не губете вяра в себе си, както и време в оплаквания и съжаление, а си стъпвайте на краката и – горе главата. Но вървете към успеха честно, с fair play, без лакти, не забравяйте, че има пазар за всички и че ако постигате успехи неетично, това няма да донесе дългосрочен успех.



Мислете хубави неща и с любов за колегите и клиентите, и говорете само позитивно. И изчакайте резултата. Нашите мисли се материализират в реалния материален свят. И внимавайте какво си пожелавате, защото се сбъдва…

