Честита Коледа!

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 December 2025 13:49 >
Честита Коледа!
Източник: Pixabay.com - Anastasia538
Скъпи читатели на BGLOBAL,

Днес, на Коледа, ви изпращаме най-сърдечните си празнични пожелания. В този светъл ден благодарим, че сте с нас и че заедно споделяме интерес към идеите, тенденциите и историите, които оформят бизнеса и света около нас.

Нека коледният дух донесе повече човечност, яснота и вдъхновение във всяко ваше начинание. Пожелаваме ви здраве, спокойствие и увереност да гледате напред с оптимизъм, а новата година да бъде изпълнена с устойчив растеж, смислени решения и лични поводи за радост.

Весела Коледа!

Екипът на BGLOBAL
Мнения
Всички отбори мечтаят да са световни шампиони
Усъвършенстването е процес, не спира през целия живот
Краят на бюджетната суматоха (засега)
Не, еврото няма да ни спаси - ние сами ще го направим
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Най - четени
Даването като корпоративен навикУчени създадоха система за превръщане на отпадъчен въглероден диоксид в полезни химикалиКогато искаме – ставаме по-добриУченици от Хасково превърнаха своя иновация в реално решение за чиста водаКак се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ