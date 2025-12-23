Икономиката на САЩ расте с 4,3% през третото тримесечие - значително над очакванията

Икономиката на САЩ отчита по-силен от очакваното растеж през третото тримесечие на годината. Брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил с 4,3 на сто на осреднена годишна база в периода юли–септември, съобщи Министерството на търговията на САЩ в доклад, публикуван със закъснение заради спирането на работата на федералното правителство, предаде Асошиейтед прес.



Ръстът е по-висок в сравнение с 3,8 на сто през второто тримесечие и надхвърля прогнозата от 3 на сто, направена от анализатори, анкетирани от аналитичната компания "ФактСет" (FactSet). Основен принос за ускоряването на икономическата активност имат потребителските разходи, износът и държавните разходи.



Потребителските разходи, които формират около 70 на сто от икономическата активност в САЩ, са нараснали с 3,5 на сто на годишна база през третото тримесечие при ръст от 2,5 на сто през периода април–юни.



Износът е нараснал с 8,8 на сто, а вносът, който се изважда от БВП, е спаднал с допълнителните 4,7 на сто.



В същото време инфлацията остава над желаното от Управлението за федерален резерв равнище. Предпочитаният от централната банка инфлационен показател – индексът на личните потребителски разходи (PCE) – се е повишил до 2,8 на сто на годишна база през третото тримесечие при 2,1 на сто през предходното. Базисната инфлация по индекса Пи Си И (Personal Consumption Expenditures Price Index - PCE), без цените на храните и енергията, е достигнала 2,9 на сто спрямо 2,6 на сто през второто тримесечие, допълва АП.



Днешните данни са първите от трите оценки, които правителството ще направи за растежа на БВП за третото тримесечие на годината.



Извън първото тримесечие на годината, когато икономиката се сви за първи път от три години, тъй като компаниите се впуснаха да внасят стоки преди въвеждането на митата от президента Доналд Тръмп, икономиката на САЩ продължи да се нараства със "здравословни" темпове, отбелязва АП. Това се случва въпреки много по-високите лихвени проценти по заемите, които УФР наложи през 2022 и 2023 г. в стремежа си да ограничи инфлацията, която скочи, когато САЩ се възстановиха с бързо от затрудненията, причинени от пандемията от КОВИД-19.



Въпреки че инфлацията остава над целевата стойност от 2 на сто на УФР, централната банка намали референтния си лихвен процент по заемите три пъти подред до края на 2025 г., най-вече поради опасения за пазара на труда, който постоянно губи инерция от пролетта.



Миналата седмица правителството съобщи, че икономиката на САЩ е създала 64 000 работни места през ноември, но е загубила 105 000 през октомври. Нивото на безработица се е повишило до 4,6 на стоминалия месец, най-високото ниво от 2021 г.



Пазарът на труда в страната е в състояние на „слабо наемане и слабо освобождаване на персонал“, посочиха икономисти. От март създаването на работни места е спаднало до средно 35 000 на месец в сравнение със 71 000 през годината, приключила през март. Председателят на УФР Джероум Пауъл заяви, че подозира, че тези числа ще бъдат ревизирани още по-надолу.



(От БТА)

