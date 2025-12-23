Екипите на ЕРМ Запад са в постоянна готовност за реакция при влошаване на времето

23 December 2025
За коледно-новогодишните празници ЕРМ Запад е създала организация за постоянни дежурства на над 300 служители, които ще реагират незабавно в случай на възникване на аварии на територията на Западна България. При рязко влошаване на метеорологичните условия дружеството разчита и на съдействие от страна на държавните и местни институции за разчистване на пътищата и достигане да повредените съоръжения.

Екипите на ЕРМ Запад са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специализирана техника и превозни средства - моторни шейни, автовишки, багери, УТВ с вериги за сняг. Тази година дружеството е осигурило 10 агрегата, които ще бъдат използвани, когато екипите не успяват да достигнат до труднодостъпните участъци, за да отстраняват авариите.

ЕРМ Запад има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме специализирана техника от външни фирми, когато това е необходимо. В постоянна готовност за работа през почивните дни е Кризисен щаб, който ще насочва и преразпределя екипите и техниката и ще осъществява координация с държавни и местни органи на властта.

Актуална информация за прекъсванията е достъпна на: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/. Сигнали за липса на електрозахранване може да се подават незабавно на формата за електронна комуникация: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php. Денонощната телефонна линия на дружеството е 0700 10 010.
