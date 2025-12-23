Депозитите на домакинствата са над 100 млрд. лв. към края на ноември

BusinessGlobal / 23 December 2025 14:30
Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на месец ноември. Общата сума на депозитите на домакинствата (и НТООД) към края на края на единадесетия месеца на 2025 година достига 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец. На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева, сочи справка на БТА в данните на БНБ.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на ноември 2025 година, като се увеличават на годишна база с 8,9 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 19,6 на сто на годишна база през ноември 2025 година и в края на месеца достигат 4,592 млрд. лева (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор в България достигат 154,09 млрд. лева към края на ноември 2025 година, което се равнява на 70,2 процента от прогнозния БВП. На годишна база те нарастват с 13,6 на сто.

В последното издание на своята макроикономическа прогноза БНБ допуска, че годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор ще се ускори до 15,7 на сто в края на 2025 година. Според централната банка ускореният растеж е главно в резултат на очакваното по-интензивно депозиране на свободни парични наличности в банковата система в периода преди присъединяването на България към еврозоната с цел последващо превалутиране в евро. 

Част от търговските банки обявиха премахване на банковите такси за определен период от време през 2025 г. при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат, като тези средства ще бъдат автоматично превалутирани в евро след присъединяването към еврозоната, отбелязват от БНБ.
