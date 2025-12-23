V+O Group интегрира SEC Newgate в своята идентичносттойчиво развитие

V+O Group става V+O Group | SEC Newgate, като отразява в името си всичко, което комуникационната група представлява днес по отношение на капацитет, талант, въздействие и обхват на национално, регионално и международно ниво. Тази еволюция е естествено продължение на пътя, който V+O следва през последните години – да расте, да се развива и да укрепва своите възможности, като същевременно остава дълбоко ангажирана със своите ценности, хора и клиенти.



Добавянето на SEC Newgate към името на Групата символизира синтеза на две допълващи се сили. То съчетава задълбоченото познаване на пазара и експертизата на V+O България, както и силното присъствие на V+O Group в стратегически важния регион на Югоизточна Европа, с международния мащаб и експертиза на SEC Newgate – динамично развиваща се комуникационна група със силно и активно присъствие в ключови международни центрове за вземане на глобални решения (Ню Йорк, Вашингтон, Брюксел, Лондон). SEC Newgate наскоро беше отличена с наградите Global Agency of the Year 2025 на Global SABRE Awards и Best Continental Europe Agency of the Year 2025 на EMEA SABRE Awards.



Светлана Савова, управляващ директор, V+O Bulgaria:

„Като трета по големина агенция за стратегически комуникации в България, ние носим отговорността не просто да растем, а да се развиваме смислено. Синергията със SEC Newgate ни дава възможност да разширяваме портфолиото си с нови професионални услуги, които отговарят на глобалната трансформация на комуникациите. В света, в който живеем днес, грижата за корпоративната репутация вече не е услуга – тя е принцип на съществуване.“



От своя страна Янис Олимпиос, изпълнителен председател на V+O Group | SEC Newgate, допълни:



„В един бързо променящ се свят еволюцията не е просто избор – тя е необходимост. С уважение към историята на V+O и силата на нашата марка, и с ясен поглед към бъдещето, ние правим нашата международна сила по-видима, без да губим своя характер и местна идентичност. Ние се развиваме чрез партньорства със съдържание и дълбочина – в полза на нашите хора, партньори и клиентите, които ни се доверяват.“

