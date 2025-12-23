Дребните промени, които преобръщат живота

Следващия път, когато се чудите откъде да започнете, започнете от най-малкото – от една прочетена страница, от една направена крачка, от едно „благодаря“

Ани Хира

Текстът е публикуван в бр. 7 (59) на сп. Business Global.



ГОЛЯМ ПРОБИВ, така най-често си представяме успеха. Денят, в който предприемач подписва онзи договор, спортист печели олимпийско злато или обикновен човек внезапно променя живота си. Но ако попитаме всеки от тези хора „Как го постигна“, ще чуем много подобни истории за десетки, стотици, хиляди малки повторения всеки ден, години наред. Успехът не е проблясък, миг на вдъхновение, а целенасочени малки промени, които накрая преобръщат живота ни. АНИ ХИРА е бизнес консултант човешко развитие. Работи в малки и големи организации за подобряване управленските практики, работна атмосфера и взаимоотношения за повече устойчивост и развиваща среда в екипите. Тя е с икономическо образование, но винаги се е вълнувала от хората и има придобити редица сертификати, свързани с личностно развитие, комуникация, психология. Участва активно като ментор и доброволец в организации, които подкрепя и вярва, че всеки може да бъде “агент на промяната”.



Големият въпрос е има ли „пряк път“ към изграждането на нови навици, които да подпомогнат нашето израстване и успех. Краткият отговор е – няма. Но всеки от нас може да изгради своя система от стъпки, достатъчно лесно приложими, които да ни помогнат да станем хората, които искаме да бъдем в личен, професионален или обществен план.





„Как да стана най-добрата версия на себе си“ беше темата на 16-годишно момиче, което участваше в менторската ми програма. То беше изгубило майка си година по-рано и в него имаше мъдрост и зрялост, непривични за дете на неговите години. Имаше и много смирение, готовност да участва активно в живота и да учи, прави и гради себе си. Моята роля като ментор беше по-скоро да изберем кое наистина ще донесе удовлетворение и устойчив резултат, така че да може и да се наслаждава на процеса на своето израстване. Тази лична история е много характерна за всички, които искат да поемат отговорността за себе си и да започнат да действат така, че да използват максимално своите собствени сили. Оттук обикновено започват и бъдещите успехи в живота и работата. Аз например, докато работехме с това момиче, взех решението да спра пушенето, вреден навик, защото си зададох въпроса какво означава за мен да съм най-добрата своя версия. Въпрос, който всички е добре да си задаваме.



Всеки, преминал през лична трансформация, знае, че тя отнема време, за да постигнем желаните резултати, и изисква дисциплина, за да ги задържим дългосрочно. Това е пътят да заменим едни навици с други, да ги интегрираме в живота си и в един момент те да станат част от начина ни на мислене, действие, част от самите нас.



Хубавото е, че тези принципи от живота са приложими и в бизнеса. Когато със старото мислене и действие не постигаме желания резултат, започваме с малките подобрения, които във времето се натрупват и променят горивото и скоростта на развитие.



Нека се вгледаме в успешните лидери, в хората, които са постигнали изключителни резултати, които ни вдъхновяват и от които се възхищаваме. Кои са техните отличителни характеристики? Работят здраво – ясно е, имат система на работа, генерират и излъчват енергия, увличат след себе си. Имат фокус върху организацията на бизнеса, ясни приоритети, добра комуникация, правилно разпределят ролите в екипа. И винаги знаят отговорите на въпросите „какво правя, защо го правя, как го правя, за кого го правя“.



В редица изследвания се твърди, че за изграждането на един нов навик са нужни 21 дни. Други споменават три месеца. Времето има значение, но за да се случи всяка устойчива промяна, много важно е да останем постоянни, дисциплинирани, ежедневно фокусирани и да подходим отговорно и с нужната доза волево усилие. Само тогава ще постигнем траен и дългосрочен ефект. Перфектната практика прави навика перфектен.





Няма промяна, ако няма действие и няма напредък без усилие. Проблемът е как да убедим себе си, че това усилие всъщност може да бъде приятно и дори когато не е, да не се отказваме.



Наскоро приключих едно свое 21-дневно детокс предизвикателство, участвах в група, в която се подкрепяхме и заедно успяхме да устоим докрай. Ето какво ми помогна на мен, вярвам, че важи при всички нови навици:





1. Да е лесно – важно е новият навик да ни доставя удоволствие или да създадем условия, в които той ще е приемливо изпълним. Това, което ми помогна, е, че имах предварителна информация, знаех какво да очаквам, имах време за подготовка и планиране. Това изигра ключова роля в промяна на нагласата ми.





2. „Аз съм“ е повече от „Аз правя“ – мислете като човек, а не като проект. Не казвайте „Искам да отслабна“, а „Аз съм човек, който се грижи за тялото и здравето си“.





Нека идентичността диктува действията ни а не резултатът като самоцел. Какъв човек искам да бъда и как това допринася за моето по-добро утре, са въпросите, които ми дават стимул и вдъхновение да искам тази промяна за себе си. В бизнеса е подобно – за да постигам по-добри резултати, е нужно да се запитаме какво да подобря и/или променя в поведението си, което ще ме доближи до желания резултат. Този процес е непрекъснат и е част от кръговрата на живота. Промяната е единствената константа и правилните навици са горивото, което ни развива и води към следващите нива на откритие.





3. Малкото е повече – една малка промяна е вече победа. Важно е да отбелязваме прогреса си, като проследяваме напредъка, водим записки, определяме си срокове и критерии, които да са ни репери по пътя към изграждането на устойчивите навици. Така в един момент, знаейки ползите и отчитайки резултата, няма да имаме нужда да сме толкова фокусирани и взискателни, а ще сме приели и избрали това свое ново поведение като част от „новото ни аз“. Тогава и съпротивите отслабват и можем да се насладим на процеса. Когато виждаме резултат, това е много стимулиращо, за да поискаме да продължим.





4. Празнувайте успеха си – награждавайте се. Всеки малък успех заслужава признание – това е горивото за следващата стъпка. Бъдете щедри на похвали към себе си и другите, отчитайте усилията и постоянството с уважение, подкрепа. Промяната е процес, който отнема време, и е важно да намираме нужната опора в средата и хората, които са част от нашия път. Самият факт, че продължаваме, е достатъчен, за да се поздравим и окуражим.



Ние, за съжаление, сме достатъчно добри в това да намираме оправдания и причини как да не направим нещо. Истината е, че с новите навици преодоляваме себе си, собствените ни ограничения и страхове. Тази битка е най-трудна, но показва силата на характера, волята и мотивацията ни.



Големите обрати идват тихо. Да четем по 10 страници на ден, може да изглежда дребно, но за година това е над 3500 страници – равносилно на десетки книги. Да благодарим всеки ден на колега, изглежда малко, но за месеци създава култура на доверие. Да спестяваме малка сума всеки месец, може да изглежда нищожно, но след години означава финансова свобода.



„Успехът е ежедневна практика, а не еднократен подвиг“, пише Джеймс Клиър, авторът на „Атомните навици“. Нашите навици са нашата съдба. Те са невидимите нишки, които тъкат успеха ни – в работата, в бизнеса, във връзките, в живота. Може да изглеждат дребни, но именно в тях се крие силата, която ни прави велики.



Следващия път, когато се чудите откъде да започнете, започнете от най-малкото. От една прочетена страница, от една направена крачка, от едно „благодаря“.



Големите промени винаги започват така – с теб, с твоя избор, с твоето действие.

