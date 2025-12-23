КЦМ е една почти семейна корпорация

Само отговорните ръководители са успешни, казва Румен Цонев, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и председател на Надзорния съвет на КЦМ АД

Текстът е публикуван в бр. 7 (59) на сп. Business Global.





Господин Цонев, правят ли ни навиците велики?



Предполагам, че помагат за израстването на всеки човек. А дали правят хората велики – други могат да кажат. РУМЕН ЦОНЕВ е главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и председател на Надзорния съвет на КЦМ АД. Член е на Управителния съвет на Международната асоциация по оловото (ILA) и на Международната асоциация по цинка (IZA). Член е на Консултативната комисия по индустрия към Международната група по оловото и цинка към ООН. Завършил е ВХТИ – София, специалност „Металургия на цветните метали“, и УНСС – София, специалност „Международни икономически отношения“. Председател на Съвета на настоятелите на ХТМУ – София, и член на Съвета на настоятелите на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Носител е на приз „Мистър Икономика“ в категория „Индустрия“ 2014 г. и в категория „Пазарна експанзия“ 2022 г.





Кой навик изигра най-важно значение за Вашето развитие като човек, личност и лидер?



Навикът, който ми остана от младежките години, е винаги да подлагам под съмнение и по-скоро да не се съгласявам с мнението на т. нар. „безспорни авторитети“. Постепенно този навик се разви в нещо полезно – винаги да обсъждам и да вземам решения след анализ на поне две гледни точки или варианти.





Кой навик на един мениджър може да допринесе за успеха на компанията или организацията, която той ръководи? И какъв е начинът той да го предаде „по веригата“?



Придобих един навих съвсем случайно, почти по принуда - да се събуждам и ставам рано сутрин – не по-късно от 6:00. Просто компанията, в която започнах работа след дипломирането си, имаше такова работно време. Представете си как, след пет години бурен студентски живот, ставаш друг човек и започваш всеки ден да ставаш по тъмно. Трудно и неприятно!



По-късно обаче бях благодарен за това, защото часовете рано сутрин ми даваха свободата да намирам време за спорт преди началото на работния ден, да планирам деня си и да започвам работа бодър, с изчистено съзнание и с много енергия. А това е и необходимо условие за постигне на успехи. Препоръчвам го на всеки!





Как може да се придобие навикът за постоянно усъвършенстване?



Не съм убеден, че много хора притежават този навик, но за компанията това трябва да е задължителна характеристика! Само така ще може да остане конкурентна в бързо променящата се икономическа среда.





Каква е връзката между грешните и правилните решения?



Има ясно изразена пряка връзка – неизбежни са! Лесно е да се каже, че е по-добре да се учиш от грешките на другите, или, че е по-добре да се учиш от успехите си. Но и грешните решения са част от играта, част от развитието на всеки.





Доколко е важен навикът за вземане на решения за успеха и как поетапното, непрекъснато вземане на решение може да стане част от навика на човек?



Един малък навик, който за мен е много важен в управлението на компанията, е навикът за вземане на решение след всяко съвещание или дискусия. Аз поощрявам и изисквам това от ръководителите на всяко ниво. Добра практика е решенията, които се представят за утвърждаване, да бъдат кратки, а последващите ги действия – ясно дефинирани.





Вие казвате, че колкото повече грешни решения вземеш днес, толкова повече правилни решения ще вземеш утре. Къде все пак е границата на грешните решения?



В една компания не се допуска вземането на много грешни решения, защото има изградени достатъчно контролни механизми и те определят границата. Вземането на решения е много важна част от работата и ни прави отговорни, защото обикновено засяга други хора или води до промяна в процеси и резултати. А само отговорните ръководители са успешни.





Казвате, че КЦМ е като едно голямо семейство. Кои са навиците, които водят това голямо семейство от успех към успех?



Навикът на една компания да търси и укрепва привързаността на работещите към корпоративните ценности може да я превърне в корпоративно семейство. Имаме проучване, което показва, че около 30% от близо 1750 работещи във фирми от холдинга на площадката на КЦМ имат много близка родствена връзка. Това ни превръща в една „почти семейна корпорация“. Тази особеност е характерна за микро- и малки компании, но когато става дума за минно-металургичен холдинг, ползите, но и предизвикателствата в управлението са големи. Ние като ръководство сме удовлетворени от тази характеристика и целенасочено я поощряваме и развиваме. Най-впечатляващата проява в това отношение е многохилядният фамилен празник, който провеждаме ежегодно в края на месец юли на една от почивните базите на холдинга. Възможността да се срещнеш и разговаряш на едно място с поколения металурзи е уникална.





ХОЛДИНГ КЦМ 2000 е български минно-металургичен холдинг, опериращ в областта на рудодобива, производството и търговията на концентрати, цветни метали и сплави – олово, цинк, сребро, злато и др., в областта на технологичния инженеринг и комплексния индустриален сервиз. Над 3000 човека са заети в дружествата на холдинга – опитни и висококвалифицирани специалисти, развиващи своите компетенции в различни области за успешното осъществяване на мисията и целите на компанията. Холдингът провежда устойчива политика на социална отговорност на национално и регионално ниво, насочена към подкрепа на образованието, здравеопазването, културата, спорта и местните общности.

