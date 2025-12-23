Alphabet придобива компанията за центрове за данни Intersect за $4,75 млрд.

Източник: Getty Images

Технологичният гигант „Алфабет“, компанията майка на „Гугъл“ (Alphabet), съобщи късно снощи, че ще придобие дружеството за центрове за данни и енергийна инфраструктура „Интерсект“ (Intersect) в сделка за 4,75 млрд. долара, предаде ДПА.



„Гугъл“ вече държи миноритарен дял в „Интерсект“ от обявен по-рано кръг за набиране на финансиране.



Като част от сделката „Алфабет“ поема и дълговете на „Интерсект“. Сделката включва екипа на „Интерсект“ и проекти за енергетика и центрове за данни с капацитет от няколко гигавата, които са в процес на разработка или строителство, в рамките на съществуващото партньорство с „Гугъл“, съобщиха двете компании.



Съществуващите оперативни активи на „Интерсект“ в Тексас и активите в процес на разработка в Калифорния не са част от придобиването.



„Интерсект“ ще ни помогне да разширим капацитета си, да работим по-гъвкаво при изграждането на нови електроцентрали в синхрон с новата натовареност на центровете за данни и да преосмислим енергийните решения, за да стимулираме иновациите и лидерството в САЩ“, заяви в изявление шефът на технологичния гигант Сундар Пичай.



Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2026 година.



„Алфабет“ прави големи инвестиции в изкуствен интелект, който изисква голям капацитет на центровете за данни за обучението и функционирането му, което води до по-високо потребление на електроенергия.



През октомври концернът обяви планове за закупуване на електроенергия от изведена от експлоатация атомна електроцентрала в Айова, която се планира да възобнови работа в началото на 2029 г. „Гугъл“ също планира да купува електроенергия от малки ядрени реактори, разработени от „Кайрос пауър“ (Kairos Power), считано от 2030 година.



(От БТА)

...