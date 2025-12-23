Alphabet придобива компанията за центрове за данни Intersect за $4,75 млрд.

Alphabet придобива компанията за центрове за данни Intersect за $4,75 млрд.
Източник: Getty Images
Технологичният гигант „Алфабет“, компанията майка на „Гугъл“ (Alphabet), съобщи късно снощи, че ще придобие дружеството за центрове за данни и енергийна инфраструктура „Интерсект“ (Intersect) в сделка за 4,75 млрд. долара, предаде ДПА. 
  
„Гугъл“ вече държи миноритарен дял в „Интерсект“ от обявен по-рано кръг за набиране на финансиране.  

Като част от сделката „Алфабет“ поема и дълговете на „Интерсект“. Сделката включва екипа на „Интерсект“ и проекти за енергетика и центрове за данни с капацитет от няколко гигавата, които са в процес на разработка или строителство, в рамките на съществуващото партньорство с „Гугъл“, съобщиха двете компании.

Съществуващите оперативни активи на „Интерсект“ в Тексас и активите в процес на разработка в Калифорния не са част от придобиването.  

„Интерсект“ ще ни помогне да разширим капацитета си, да работим по-гъвкаво при изграждането на нови електроцентрали в синхрон с новата натовареност на центровете за данни и да преосмислим енергийните решения, за да стимулираме иновациите и лидерството в САЩ“, заяви в изявление шефът на технологичния гигант Сундар Пичай.

Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2026 година. 

„Алфабет“ прави големи инвестиции в изкуствен интелект, който изисква голям капацитет на центровете за данни за обучението и функционирането му, което води до по-високо потребление на електроенергия.

През октомври концернът обяви планове за закупуване на електроенергия от изведена от експлоатация атомна електроцентрала в Айова, която се планира да възобнови работа в началото на 2029 г. „Гугъл“ също планира да купува електроенергия от малки ядрени реактори, разработени от „Кайрос пауър“ (Kairos Power), считано от 2030 година.

(От БТА)
