Секторът на услугите в ЕС надхвърли с 16,4% предпандемичните нива
Производството в сектора на услугите в ЕС е нараснало с 16,4 на сто спрямо февруари 2020 г., непосредствено преди пандемията от КОВИД-19, показват най-новите налични данни за октомври и септември 2025 г. на Евростат. За същия период промишленото производство отчита ръст от 2,3 на сто, докато търговията (0,1 на сто) и строителството (0,2 на сто) остават почти на същото равнище, както преди пандемията.

Икономиката на ЕС беше силно засегната от кризата с КОВИД-19. Производствените индекси на ЕС за промишлеността, строителството, услугите (без финансовите и публичните услуги), както и общият обем на търговията (включително продажбата на моторни превозни средства, търговията на едро и дребно) отчетоха безпрецедентни спадове между февруари и април 2020 г. Промишленото производство се понижи с 27,3 на сто, строителството – с 26,7 на сто, търговията – с 22,3 на сто, а услугите – със 17,0 на сто.

След този период последва възстановяване и около година по-късно предкризисните равнища на производство бяха достигнати отново. В началото на 2022 г. обаче развитието на четирите икономически сектора започна да се разминава. Производството в промишлеността и строителството, както и търговията, се задържаха или започнаха да се понижават бавно, докато производството на услуги запази възходящата си тенденция.
