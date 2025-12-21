Да подравниш душата си към „фабричните ѝ настройки“

Осъзнаването на това кои сме, носи много сила, която пък носи отговорност

Текстът е публикуван в бр. 7 (59) на сп. Business Global.



Лилия Попова





През последните две години увеличих 3 пъти доходите си (без да полагам повече усилия или да си сменям работата), разделих се с над 20 килограма, както и с изпразнени от съдържание отношения, навици и вещи, прекарвах почти целите си лета на плажа и пътувах по света до нови за мен дестинации.



Смея се, докато пиша този лийд, защото звуча като някоя надъхана лайф коучка, която иска да продаде онлайн програмата си, с която ще преобрази живота ви.





Без молитви и магии





Краткият отговор на въпроса „как“ е следният – като научих коя съм аз на ниво душа и започнах да връщам душата си към „фабричните ѝ настройки“ – не с медитации, молитви, мантри или магии, а с информация, осъзнаване и ДЕЙСТВИЯ.



Това, което можем да направим за децата си, е да разберем кои са те на ниво душа и им помогнем да живеят според собствените си таланти, т.е. да създават собствения си модел изобилие и щастие с лекота и благодат. Защото всички сме уникални (не само като ДНК, но и като души) и няма унифициран подход. Казвам го и като майка на 25-годишни близнаци.



Тук вече, колкото и да сте далеч от „ню ейдж“ или „езотерика“, запазете здравия си разум и логиката, но отворете съзнанието си за „ами ако…“. А после помислете има ли здрав разум и логика в това, което четете.





Опознай и преживей себе си





Да приемем, че има създател, можем да го наричаме както си искаме, който създава души – за да опознае и преживее себе си. Защото как разбираш кой си, ако си всичко? И така създава нещо като себе си, но не копия, а различни свои аспекти, индивидуализирани части, с цел да се види в безкрайно разнообразие. Кой иска да му е скучно?



Да приемем, че сме създадени по „Божия образ и подобие“, а нашата работа, наречете го „мисия“, ако ви харесва повече, тук е същата – да опознаваме и преживяваме себе си, като СЪЗДАВАМЕ.



Най-големият подарък (или проклятие), който получаваме при създаването си, е свободната ни воля – и именно с нея често преживяваме себе си в липса, като жертви, като безсилни, с твърдото убеждение, че нещо се случва НА нас, а не сме отговорни сами за последствията от собствените си действия. И между другото, единственият грях е именно да се намесваме в свободната воля на друга душа. Ако се замислите – това покрива голяма част от „Божиите заповеди“ на основните религии.



Създадени сме с енергията на безусловната любов – тук акцентът е върху безусловността – никой не ни съди какво избираме, няма висша сила от горе, която да иска нещо от нас, да ни наказва и награждава, да ни „пази гърба“, да ни казва какво да правим. Всеки от нас, като аспект на създателя, е забъркан от различни енергии в различни пропорции, което ни прави уникални, както ДНК-то в телата ни, със собствена енергийна матрица. А енергията или енергиите, които са в най-голямо количество в нея, са личните ни таланти, с които можем да създаваме собственото си изобилие. Как работи това?





Код за достъп





В идеалния случай ние имаме абсолютно неограничен достъп до жизнената енергия на сътворението, за да създаваме самите ние с нея. С жизнената енергия са създадени душите ни, тя оживява телата ни, тя е нашата жизнена сила и същността на самия живот. Колкото повече можем да използваме от нея, толкова по-хубав е животът ни, казано просто. Но тук идва тънкият момент – енергията е безкрайна и безплатна, но за да „заредим“ още, трябва действията ни, начинът, по който ние самите създаваме, да са с качеството на нашите основни една или две енергии от матрицата или божествения план на душата ни. Това е „кодът“ ни за достъп. Като се опитваме да правим нещо, което не сме, грешни за самите нас на ниво душа избори, всъщност се лишаваме от енергия и създаваме едно голямо нищо или, ако упорстваме – негативни кармични модели, които се отпечатват в енергийната ни матрица или плана на душата ни и започват да ни влияят с най-различни „приятности“ – като вина, срам, зависимост, гняв, болка, ограничения, чувство, че сме жертва, и т.н. А пък с тези влияния става още по-трудно.



Знам, че думата „карма“ е силно натоварена, но тя означава просто действие-последствие. И за щастие, всички ние освен негативна карма си носим и много позитивна – благодарение на нея имаме всичко хубаво в живота си. И всички ние създаваме карма 24/7, без изключение.





Акашовите записи





Та, да се върна към лийда и „фабричните настройки на душата“. Горният много схематично сгъстен контекст за смисъла на „живота, Вселената и всичко останало“ не е моя измишльотина, а миниатюрна част от рамката на това, което уча в последните години и прилагам върху себе си и други хора – „подравняване“ към душата в Акашовите записи.



Акаш, както и карма, са санскритски думи, та „акаш“ означава небе или етер. И няма никаква мистика. Акашовите записи са просто една гигантска духовна база данни, един енергиен Google, в който са съхранени всички наши избори (действия) от момента на създаването ни. Намират се в петото измерение и всяка душа има свой запис там. И всеки има достъп до тях, но точно като при Google или ChatGPT – важно е какво питаш и какво означават отговорите, ключовите думи и prompt engineering-ът.



Системата за работа в записите, която аз уча, се нарича Soul Realignment и е създадена от една гениална според мен жена, германо-американка, Андреа Хес, която е обучила хиляди практици в 40 държави в момента. Без никакви колебания извадих кредитната си карта и си купих първия ѝ курс, а след това още няколко, след като получих моето „четене“ в Акашовите записи. Напълно се разпознах енергийно във всички негативни кармични модели – от минали и от настоящия живот, разбрах коя съм на ниво душа и се заех да оправям поразиите и да се връщам към „фабричните настройки“. И без да съм си представяла подобна кариера, докато редактирам списание „Жената днес“, превеждам и редактирам книги, ми доставя огромно удовлетворение и буквално е като „бустер“ за интуицията ми да работя с други хора в Акашовите записи. И да наблюдавам промените в техните животи. Всъщност оказа се, чe това е един от талантите на душата ми.



Тъй като другият „червен флаг“ е „минали животи“ – вече дори материалистичната наука допуска възможността не мозъкът ни да произвежда съзнанието, а мозъкът да е „приемникът на сигнала“, интерфейсът, който съзнанието да използва, докато има работа във физическо тяло. Квантовата физика почти е доказала това теоретично, а уви, петото измерение няма как да се докаже материалистично. Преживяванията, близки до смъртта, са удивително идентични, най-вече при пациенти, които са били в сърдечен арест и без мозъчна дейност за някакво време, но са върнати с помощта на съвременната реанимационна медицина.





Децата да живеят по модела си





Но да се върнем на практичните неща – как да помогнем на децата си да бъдат успешни? Децата ни избират за родители – не по каталог, разбира се, а по вибрационна съвместимост – т.е. тяхната карма (позитивна и негативна) е съвместима с тази на майките и татковците, както и обстоятелствата в живота им в момента на раждането. В този смисъл коя душа ще ни избере, зависи и от нас. Целта на душите е ясна – да разрешават негативните си кармични модели от миналите си животи и да проучват как да живеят своята „божественост“ в човешко тяло. И е игра, има забавление особено в момента, защото особено жените имаме все по-голяма възможност да правим собствени избори. Най-доброто, което можем да направим за децата си, е да разберем кои са и да им помогнем да живеят по модела си – това ще ги направи успешни хора.



И да научим себе си и тях, че животът ни в момента е кристално огледало на това, което сме ние. Ако искаме да променим нещо в него, това няма как да се случи с пускане на желания във Вселената, положително мислене, повтаряне 100 пъти на утвърждения и пр. популярни ню ейдж практики. Новите обстоятелства в живота ни, материализирането на всичко, което искаме, може да се случи единствено на ниво действия, промяна на физическата ни вибрация.



Квантовата физика говори за 10 измерения. Представете си душата си като торта с 10 блата, като третият е физическото ни тяло, четвъртият – умът и егото, петият е информационен, а за нататък… да не спекулирам, може би будистките монаси знаят повече. Всички тези измерения са енергийни, заемащи едно пространство, но с различна плътност, като енергията в телата ни вибрира така, че създава идея за физическа материя.





Вибрация на енергията





Ето тази вибрация на енергията на физическо ниво е ключът към така популярното манифестиране. А тя се променя на ниво действия, които са различни от това, което обичайно правим, и са извън зоната ни на комфорт. Няма как да правим едно и също и да очакваме различни резултати, нали? И в бизнеса не става така.



Много често различни енергийни модели, които сме отпечатали и несъзнателно следваме, ни пречат да постигаме това, което искаме. Тези модели можете да идентифицирате по най-различни начини – или с помощта на професионалист (независимо дали става дума за психотерапия, психология, хипноза, биоенерготерапия, НЛП, или psychic – повече ми харесва английската дума за хора, които работят с енергия от единствената българска, за която се сещам – врачка), или пък сами. Да, нужна е авторефлексия, вглеждане в себе си, но всеки от нас може да се сети кога прави нещо от срам, от вина, от задължение (без да е нужно), от самокритика, от необяснима тревога, безсилие и т.н. И не просто го прави, но действията му са модел от много, много време или даже през целия му живот. И тъй като сме цялостни енергийно същества – може да правим нещо, което не е „наше“ като любовници, а пък отражението му да е в съвсем друга сфера – в бизнеса ни например. Може да се стремим към свобода в работата си, но същевременно да трупаме излишни задължения в семейството си.



Животът ни е изключително точно огледало на всичко, което правим, което сме на ниво физическа вибрация. Промяната се проявява именно като промяна в обстоятелствата в живота ни – не като промяна в чувствата и мислите. Чувствата и мислите са най-лесно управляеми, можем да ги сменяме за секунди, а най-добре е да ги използваме умно за подтик към конструктивни действия, които ще променят физическите обстоятелства.





Новите действия





Та, ключът са новите действия, излизането от зоната ни на комфорт. Това ново действие колко е ново? Ако си представя целта си изпълнена – каква енергия, какво чувство ми носи това – любов към себе си, да речем. Хайде да правя нови неща, които резонират с енергията на любовта към себе си тогава. За новото винаги трябва да изхвърлим нещо старо и ненужно. И не се отказвайте при първия дискомфорт – радвайте се, той е знак, че се променяте.



Тази авторефлексия е добре да се превърне в навик, ако искате промяна. Случва се нещо, което хич не ви харесва. И вместо да се тръшкате какъв лош късмет имате, задайте си въпроса – с какво привлякох това? Как и къде не бях себе си? Задайте въпроса и не си блъскайте ума – отговорът може да дойде от собствената ви интуиция, докато вършите нещо съвсем рутинно – под душа сте или карате по магистралата. Тя, интуицията, която не греши, защото идва от душата, няма навик да „крещи“ като егото и ума, а ни сръчква лекичко и неочаквано – понякога с прозрения, друг път с гениални идеи – ей тъй, сякаш от нищото. Обичайно ги забравяме бързо, уви. Ето още един полезен навик – вадете смартфона и си ги записвайте, колкото и шантаво да ви звучат. И след дни пак ги прочетете.



Ние сме създателите на собствената си реалност. Осъзнаването на това кои сме, носи много сила, която пък носи отговорност. Защото, като правиш осъзнато глупости, боли много повече.

