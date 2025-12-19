„Бундесбанк“: Германската икономика ще се възстанови постепенно през 2026 г.

19 December 2025 17:35
„Бундесбанк“: Германската икономика ще се възстанови постепенно през 2026 г.
Германската икономика постепенно ще се възстанови през идната година и ще набере скорост през 2027 г., подпомогната от по-високите държавни  разходи за отбрана и инфраструктура, обяви „Бундесбанк“, цитирана от Блумбърг.

Брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 0,6 на сто през 2026 г., 1,3 на сто през 2027 г. и 1,1 на сто през 2028 г., съобщи днес Германската централната банка в нови прогнози.

„От второто тримесечие на 2026 г. икономическият растеж ще се ускори значително благодарение основно на държавните разходи и възраждането на износа“, заяви в изявление президентът на „Бундесбанк“ Йоахим Нагел.

Доходността по 10-годишните германски държавни облигации се повиши с 3 базисни пункта до 2,88 на сто след публикуването на прогнозите,  а доходността на 30-годишните държавни облигации достигна 3,53 на сто - най-високото ниво от 2011 г.

Водещата европейска икономика се бори да се справи с регистрирания през последните две години спад на брутния вътрешен продукт. Тя е особено уязвима към по-високите мита на САЩ и по-ожесточената конкуренция от Китай, като страда и от по-дългогодишни структурни проблеми като прекомерна бюрокрация и липса на квалифицирани работници.

Страната едва избегна рецесия тази година, като регистрира стагнация през третото тримесечие след свиване между април и юни. През последните три месеца „Бундесбанк“ очаква растеж от 0,1 на сто и подобна стойност в началото на 2026 г.

Без да се отчитат календарните ефекти  – с оглед на това, че има повече работни дни през идните две години – целогодишните прогнози са малко по-високи - 0,9 на сто за 2026 г. и 1,4 на сто за 2027 г. Прогнозата за 2026 г. все още е по-песимистична от тази на правителството, публикувана през октомври, която залага на ръст от 1,3 на сто. 

По отношение на инфлацията икономистите на централната банка прогнозират по-голямо от очакваното  забавяне на повишаването на цените през идните поради „продължаващото високо ниво на растеж на заплатите“. По-малкият спад в разходите за енергия е друг фактор, който допринася за тази тенденция, се посочва в доклада.

Рисковете за перспективите за инфлацията са във възходяща траектория, съобщи “Бундесбанк“
