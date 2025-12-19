Общото потребление на енергийни продукти в България намалява

BusinessGlobal / 19 December 2025 15:29 >
Общото потребление на енергийни продукти в България намалява
През 2023 г. спрямо 2022 г. се наблюдава намаление на добива на природните енергийни суровини от околната среда - с 20,3 на сто до 428 473 ТДж, на вътрешното производство на енергийни продукти от икономическите дейности - със 17,3 на сто до 891 627 ТДж и на общото потребление на енергийни продукти от икономическите дейности и домакинствата на резидентен принцип - с 12,9 на сто до 1 191 615 ТДж. Това показват данни на Националния статистически институт за Сметките за физическите енергийни потоци през 2023 г., публикувани на интернет страницата на Института.

Справка в НСИ показва, че през през 2022 г. спрямо 2021 г. е имало увеличение на добива на природните енергийни суровини от околната среда с 8,1 на сто, на вътрешното производство на енергийни продукти от икономическите дейности с 19,1 на сто и на общото потребление на енергийни продукти от икономическите дейности и домакинствата с 12,1 на сто.
енергетикаенергия
