Yettel стартира облачната услуга Yettel Cloud

В свят, в който всеки ден създаваме десетки снимки, видеа и документи, въпросът къде да съхраняваме важните си файлове става все по-актуален. В отговор на тази нужда Yettel представя Yettel Cloud – нова облачна услуга за крайни клиенти, която събира избрано дигитално съдържание на едно място и гарантира лесен достъп до него от телефон, таблет и/или компютър.

След „Застраховки OneClick“, представени през ноември, Yettel Cloud е следващата стъпка в разширяването на портфолиото от дигитални услуги на компанията. Така Yettel постепенно се позиционира отвъд рамките на традиционните телеком решения и предлага повече стойност чрез услуги, които са естествена част от ежедневния дигитален живот на клиентите.

Yettel Cloud не е просто допълнителна памет за устройството. Услугата позволява съдържанието да се организира удобно в албуми и папки, да се споделят лесно файлове с други хора и да се работи с големи файлове – до 4 GB. Потребителите сами решават как да архивират своите данни – ръчно или автоматично, чрез настройките на услугата, според това кое е по-удобно за тях.

Голямо предимство е автоматичната синхронизация между облака и различните свързани устройства. Всяка промяна по даден файл се отразява едновременно навсякъде, така че потребителят винаги разполага с най-актуалната версия – независимо дали работи от телефона, таблета или компютъра си. Това прави Yettel Cloud надеждно решение както за важни лични спомени, така и за практични документи, от които човек има нужда в движение.

За да бъде изживяването още по-приятно и интуитивно, в услугата са заложени и редица удобни детайли. Документите могат да се сканират директно с телефона и да се запазват в облака. Качената музика може да се слуша на фонов режим, включително докато се разглеждат снимки и видеа. А при над 100 портретни снимки в галерията функцията за търсене по лица помага лесно и бързо да се откриват хората, които потребителят търси.
