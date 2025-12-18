Ученици изследват моралния и политическия отпечатък на лидерите чрез две ябълки

За издателство Клет България:



Ученици от ПМГ „Иван Вазов“ в гр. Димитровград изследват моралния и политическия отпечатък, който оставят след себе си лидерите на варварските народи, чрез две ябълки. Иновативният подход на преподавателя Анита Иванова ангажира децата, помага им да разграничат добрите от лошите дела и превръща учебния процес в интерактивно и полезно преживяване. Нейната идея е сред отличените в тазгодишното издание на инициативата „Търсим и споделяме опита на учителя“ на издателство „Клет България“. Тя е създадена с основна цел да популяризира ефективните педагогически практики и да осигури пространство за обмен на опит и знания сред учителите в прогимназиален етап.В хода на уроците с г-жа Иванова двама ученици представят живота и управлението на контрастни исторически фигури, като всеки един от тях държи ябълка, върху която е поставен ликът на личността. Класът формулира хипотези, обсъжда последствията от взетите решения и накрая разрязва ябълките. Едната от тях е свежа и символизира положителния отпечатък от управлението на владетеля, а другата – гнила, олицетворявайки последствията от разрушителната власт.„Всяка година оставаме все по-впечатлени от креативността и отдадеността, с която педагозите превръщат класните стаи в място за открития и приключения! Поздравяваме г-жа Анита Иванова за иновативния метод, който нагледно показва ефекта от взетите решения. Той стимулира логическото мислене, въображението и емоциите на учениците и заслужава да бъде споделен и разпространен“, каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.С времето „Търсим и споделяме опита на учителя“ се обособи като платформа за обмен на опит и добри практики, която насърчава иновативния подход към преподаването и креативността в образованието. Благодарение на тази инициатива издателството събира и популяризира ценни педагогически ресурси, които могат да бъдат внедрени в класните стаи, за да направят обучението още по-въздействащо, ефективно и близко до нуждите и желанията на съвременните ученици.Реализирайки инициативата, компанията продължава своята мисия да вдъхновява учителите и да подкрепя тяхното професионално израстване. Педагозите, които желаят да се включат в нея, могат да споделят своите доказани техники на работа до 27.02.2026 г. в онлайн формата на издателството ТУК