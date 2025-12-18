Schneider Electric представя EcoStruxure Foresight Operation – нова ера за застроената среда

Първата по рода си платформа в сектора обединява енергийни, електрически и сградни системи в една отворена, мащабируема и интелигентна платформа, която работи с AI

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представи EcoStruxure Foresight Operation – иновативна платформа, която бележи значима стъпка напред в управлението на застроената среда. За първи път енергийни, електрически и сградни системи се обединяват в единна платформа, която работи с изкуствен интелект и предоставя на клиентите безпрецедентен контрол, видимост и възможности за прогнозен анализ. Анонсът беше направен по време на Innovation Summit за Северна Америка на Schneider Electric, който тази седмица събра над 2 500 клиенти, политици, служители и лидери от сектора.



Като превръща прогнозната информация в стратегическо предимство, платформата от следващо поколение дава възможност на компаниите да управляват цялата си инфраструктура по-интелигентно, по-бързо и с по-голяма увереност. Освен че елиминира десетилетия на фрагментация чрез естествено обединяване на сградните и електрическите системи, EcoStruxurе Foresight Operation оптимизира инженерните процеси, като съкращава времето за работа с до 40%, и повишава оперативната ефективност с до 50%.



„Подобно на интелигентен оперативен асистент, който никога не спи, EcoStruxure Foresight Operation насочва екипите да действат по-бързо, да мислят по-умно и да постигат реално въздействие там, където е най-важно, като мащабира оперативното съвършенство и едновременно опростява системите в единен интуитивен интерфейс“, коментира Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент „Дигитална енергия“ в Schneider Electric.



Една платформа. Безкрайни възможности



Благодарение на изкуствения интелект и вградените мултидисциплинарни приложения EcoStruxure Foresight Operation не просто наблюдава и реагира. Тя непрекъснато се учи, адаптира и предвижда, като предотвратява проблемите още преди да възникнат. Този постоянно активен подход се базира на най-съвременни ИИ технологии, които обединяват и анализират данни в реално време, за да подпомогнат вземането на по-добри решения в цялата застроена среда, като осигурява:



· оперативна ефективност на ново ниво – чрез унифицирана платформа, която елиминира „слепите зони“ и опростява управлението. Това води до 50% по-висока ефективност спрямо досегашните решения.



· максимална непрекъснатост на работа и устойчивост – благодарение на пълната вградена редундантност и ИИ-базирана диагностика, защитени от стабилна и сигурна платформа. Взаимосвързаните електрически и механични проблеми се отстраняват с до 90% по-бързо.



· мащабируемост, подготвена за бъдещето – поддръжка на милиони свързани точки чрез отворена архитектура за мултиобектни и глобални операции;



· по-бързо внедряване – чрез единна отворена и гъвкава платформа. Предварително интегрираните домейни позволяват незабавно стартиране, а ИИ-подпомогнатият инженеринг трансформира часове работа в минути и спестява до 50% от инженерното време и до 500 часа при настройката на мащабни системи.



Проектирана за изискванията на утрешния ден



Екипите, отговарящи за сградната инфраструктура, са изправени пред нарастващ натиск – агресивни срокове, недостиг на ресурси и все по-сложни регулаторни изисквания. Въпреки това повечето операции все още разчитат на изолирани системи за ОВК, осветление и електроразпределение, което принуждава операторите да управляват несвързани платформи, пропускащи критично важни взаимозависимости. Последствията са сериозни – дисбалансът може да остане незабелязан до момента, в който вече е повредил оборудване; соларната енергия остава неизползвана, докато охладителите се захранват от мрежата; пиковите такси за потребление нарастват поради липса на координация между сградните и електрическите екипи.



Тези неефективни практики се изострят в критично важни среди като центрове за данни, болници и фармацевтични комплекси, където милисекундите са от значение, а дори кратък престой може да има сериозни последици. Освен това до 40% от енергията, която сградите консумират, се губи, което прави нуждата от интелигентно и унифицирано управление по-належаща от всякога. В момент, когато системите стават все по-сложни, а опитните специалисти все по-малко, екипите се нуждаят от инструменти, които опростяват операциите.



„EcoStruxure Foresight Operation обединява енергийния, електрическия и сградния домейн за надзор и управление. Така системите най-после „говорят на един език“ и превръщат сложността в простота. Като оперативна платформа за застроената среда тя отключва прогнозната интелигентност, от която организациите се нуждаят, за да просперират в свят, който изисква повече от всеки ват, всяка секунда и всяко пространство“, допълва Кумар.



EcoStruxure Foresight Operation е създадена да отговори пряко на тези предизвикателства. Разработена в тясно сътрудничество с клиенти от различни сектори, платформата отразява настоящите и бъдещите реалности. Клиентите, които желаят да участват в бета тестовете, ще могат да се включат през следващите месеци. По-широкото ѝ внедряване за клиенти е планирано за третото тримесечие на 2026 г.



За Schneider Electric



Schneider Electric е глобален лидер в областта на енергийните технологии, които допринасят за ефективността и устойчивостта чрез електрифициране, автоматизиране и дигитализиране на индустрии, предприятия и домове.



Нашите технологии позволяват на сградите, центровете за данни, заводите, инфраструктурата и мрежите да функционират като отворени взаимосвързани екосистеми, повишавайки ефективността, гъвкавостта и устойчивостта.



Портфолиото ни включва интелигентни устройства, софтуерно дефинирани архитектури, системи с изкуствен интелект, дигитални услуги и експертни консултации.



Със своите 160 000 служители и един милион партньори в над 100 държави Schneider Electric постоянно се класира сред най-устойчивите компании в света.

...