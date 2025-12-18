В България разходите на наемателите в офисни имоти за довършителни работи са сред най-ниските

В България разходите на наемателите в офисни имоти за довършителни работи са сред най-ниските, като в София проектите с високи спецификации възлизат на около 1450 евро на кв. м. Разбивката на тази стойност е: строителни довършителни работи - 943 евро на кв. м, обзавеждане - 203 евро на кв. м, AV/IT оборудване - 160 евро на кв. м и професионални услуги - 145 евро на кв. м. Това показват данни от доклада на "Колиърс" (Colliers) EMEA Occupier Fit-Out Guide 2026, който анализира разходите за строителство, мебели, AV/IT оборудване (аудио-визуални системи и информационни
технологии) и професионални услуги в 40 пазара от над 30 държави в Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA). 

Анализът показва, че Лондон, Рияд и Дубай са сред най-скъпите пазари, като проектите с високи спецификации надхвърлят 3000 евро на кв. м.

Според компанията основните тенденции, които ще определят решенията за офисното обзавеждане през 2026 г., са свързани с по-високото качество, като компаниите ще се ориентират към по-малки, но първокласни офиси, които приоритетно залагат на гъвкавост, висококачествена среда на обитаване и интеграция на технологии.

Вносните механични, електрически и ВиК инсталации, IT и аудио-визуални системи остават ключови рискови области, изискващи ранно планиране и гарантиране на разходите, а висококвалифицираните специалисти ще продължават да не достигат на пазари като Обединеното кралство и Германия, което ще поддържа натиск нагоре върху заплатите, въпреки намаляващата инфлация. Геополитическата несигурност, промените в митата и лихвената политика ще продължават да оказват влияние върху доставките и риска при изпълнение на проектите, се посоча още в анализа. 

