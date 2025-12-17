Дарителството в България се увеличава със 74% през 2024 г.

Корпоративният сектор е основният двигател на растежа, а компаниите са отделили за каузи 140,5 млн. лв.

Общо 240,2 млн. лв. са даренията за значими каузи в България, направени от частни дарители през 2024 г. Това е ръст от 74% спрямо предходната година, показва годишният анализ на Българския дарителски форум (БДФ). Той е изготвен на база на данни от НАП, НСИ, финансови отчети на фондации и дарителски платформи, мобилни оператори и националнопредставително социологическо проучване. Представените данни за дарени средства са в номинални стойности и не са коригирани спрямо инфлация или индексирани по показателите за покупателна способност на страната за съответния период.



Корпоративният сектор е основният двигател на растежа в дарителството. Компаниите са отделили за каузи 140,5 млн. лв. - двойно повече от предходната година. Сред вероятните причини са засилена обществена ангажираност, повишена прозрачност и отчетност, маркетингови и имиджови фактори и сериозен фокус върху дългосрочни програми за подкрепа.



Все по-ясно се откроява тенденцията бизнесът да инвестира в стратегически партньорства и инициативи на граждански организации. Приоритетни сфери за дарителство остават образование, социална подкрепа и здравеопазване.



Даренията от физически лица достигат 48 млн. лв., което е 84% повече от 2023 г. Данните показват ясна промяна в дарителското поведение – по-малко символични и повече целенасочени и по-големи като суми дарения. Делът на даренията над 100 лв. бележи устойчив ръст (от 4% през 2017 г. до 33% през 2024 г.).



Ясно личи желанието на хората да даряват през бързи и удобни, предимно дигитални канали. Онлайн даренията се увеличават значително – от 10,7% през 2023 г. до 25,6% през 2024 г. Най-предпочитано все пак остава дарението в кутия (50,9%), макар и делът му да намалява.



Липсата на интерес към данъчни облекчения и даряването без документи остават основни причини хората да не декларират направените дарения. Този факт насочва към нужда от опростени процедури и по-добра комуникация на ползите от тази отчетност.



Фондациите остават стабилен стълб на дарителската екосистема с дарени 51,2 млн. лв. през 2024 г. Отбелязва се номинален ръст от 6 млн. лв. спрямо година по-рано. Тази подкрепа е най-често за образование и наука, социално подпомагане, култура и изкуство. Фондациите остават ключови дарители в сфери, които не са еднозначно приети в обществото – права на човека, гражданско участие и защита на уязвими групи.



През 2024 г. българските общини са получили 44,4 млн. лв. от дарители. Почти половината от тях са непарични дарения – инфраструктура, имоти, услуги и материали. Основни благодетели са частните компании, следвани от физически лица и неправителствени организации. Даренията най-често са насочени към културни събития, социални услуги, образование, здравеопазване и инфраструктура. В редица малки общини те се превръщат в ключов източник за финансиране на местни дейности.



Забележителният ръст на дарителство през 2024 г. се регистрира като цяло в условия на кризи и несигурност - политическа нестабилност, социално напрежение, природни бедствия и засилен натиск върху гражданския сектор. Въпреки това – или именно заради това – анализът на БДФ отчита висока обществена чувствителност и солидарност, особено по теми като здравеопазване, подкрепа при бедствия и социални каузи.



Данните за 2024 г. ясно показват, че дарителството в България става по-мащабно, по-осмислено и по-стратегическо, категорични са от БДФ. Нараства ролята на корпоративните дарители и дигиталните канали, а индивидуалните дарители все по-често отделят повече средства за значими каузи.

