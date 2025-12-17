FastPay предлага онлайн плащане на битови сметки и други задължения без допълнителни такси

партньорска публикация
партньорска публикация / 17 December 2025 15:50 >
FastPay предлага онлайн плащане на битови сметки и други задължения без допълнителни такси
Една от водещите платформи за плащания в България – FastPay, разширява възможностите за онлайн плащане на битови сметки без начисляване на допълнителни такси чрез мобилното приложение FastPay GO. Услугата позволява на потребителите да покриват различни текущи задължения онлайн, без необходимост от посещение на физически офиси.

Чрез приложението могат да се извършват разплащания към над 200 доставчика, включително ток, вода, парно, газ, местни данъци и такси, както и задължения към етажна собственост.

FastPay GO е достъпно както през мобилни устройства, така и през компютър. Интерфейсът е разработен с фокус върху лесната навигация и може да се използва от различни възрастови групи, без необходимост от специфични технически умения.

Регистрираните потребители имат достъп до персонален профил, в който се съхранява история на извършените плащания, както и възможност за изтегляне на документи и по-лесно проследяване на разходите.

Платформата работи с утвърдени стандарти за сигурност, целящи защита на личните и финансовите данни при извършване на онлайн транзакции.

На фона на нарастващото използване на дигитални разплащания, подобни решения намират все по-широко приложение като алтернатива на традиционните начини за плащане на битови сметки и други задължения.
Свързани публикации:
УниКредит Булбанк с ръст от 37% на мобилните преводи за годинаРуснаци държат $213 млрд. в швейцарски банкиДържавници крият богатства за стотици милиони 70% си плащат тока без забавяне по време на извънредното положениеБДФ иска по-добра защита на дарителските сметки
FastPayсметки
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Незаетите работни места намаляват в ЕС и еврозонатa Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“Индустрията на знанието в България: по-бавен растеж и фокус върху стойност и иновацииУченици от Русе създадоха образователен подкастКак се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ