16 December 2025
България е сред страните използащи най-малко AI в ЕС
През 2025 г. 32,7 на сто от хората на възраст между 16 и 74 години в Европейския съюз са използвали генеративни инструменти с изкуствен интелект. Това показват най-новите данни за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от отделните лица, публикувани днес от Евростат.

Най-често генеративният изкуствен интелект е бил използван за лични цели – 25,1 на сто от анкетираните. За служебни нужди тези инструменти са използвани от 15,1 на сто от хората, а за формално образование – от 9,4 на сто.

Генеративният изкуствен интелект представлява вид технология, която може да създава ново съдържание, като текстове, изображения, код или други материали, въз основа на подадени от потребителите инструкции. Тези инструменти се различават от традиционния софтуер по това, че не само обработват информация, но и създават нови резултати.

По държави членки най-широко разпространено използване на генеративни инструменти с ИИ е отчетено в Дания (48,4 на сто), Естония (46,6 на сто) и Малта (46,5 на сто).

На другия край на класацията са Румъния (17,8 на сто), Италия (19,9 на сто) и България (22,5 на сто), където делът на хората, използващи генеративен изкуствен интелект, е най-нисък в рамките на ЕС.
