Как българите разпределят коледния си бюджет през 2025 г.?

Източник: vecteezy

Агенцията за пазарни проучвания JTN представя резултатите от национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., реализирано сред 400 респонденти. Проучването прави паралел с аналогични изследвания от 2020 г. и очертава ясна тенденция: празникът остава приоритет, но подаръците все по-често отстъпват място на трапезата и събирането с близки.



Пазаруваме в последния момент, въпреки желанието да сме подготвени по-рано



Данните показват, че 60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент – 34% през първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември. Парадоксално, когато са попитани извън конкретни дати, 84% заявяват, че биха предпочели да приключат с покупките преди началото на декември – индикация за разминаване между нагласи и реални възможности.



Онлайн пазаруването расте, но част от хората се отказват от подаръци



41% от анкетираните планират да купят коледни подаръци онлайн, докато 10% заявяват, че изобщо няма да купуват подаръци тази година. Делът на хората, които няма да зарадват близките си с подаръци, продължава да расте – 9% през 2025 г. спрямо едва 3,5% през 2020 г.



Трапезата – основният приоритет на празника



Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:



47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари



32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини



15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството



Очаквания за поскъпване и недоверие към търговците



Потребителските нагласи остават силно предпазливи – 72% очакват допълнително повишение на цените по празниците, а 66% се подготвят за евентуални измамни практики от страна на търговци. Това допълнително обяснява консервативното поведение при подаръците.



Бюджетите за подаръци „замръзват“ въпреки инфлацията



Както през 2020 г., така и през 2025 г., основният дял от анкетираните (63% през 2025 г. спрямо 71% през 2020 г.) ще отделят до 250 лв. за подаръци. Въпреки сериозния ръст на цените през последните години, сумите за подаръци остават почти непроменени, което ясно показва, че доходите и готовността за харчене не са се адаптирали към инфлацията.



Повече средства за храна, не за подаръци



При разходите за коледна трапеза (без подаръци) се наблюдава ясно изместване:



През 2020 г. 68% са харчили до 200 лв.



През 2025 г. този дял спада до 40%



41% ще похарчат между 201 и 500 лв., спрямо 31% през 2020 г.



Изводът е ясен: парите ще отидат за празника, но не и за подаръците.



Повече заеми, по-малко сигурност



Около две трети от анкетираните ще покрият разходите си от заплата, сходно с 2020 г. Притеснителна обаче е тенденцията при заемите – 11% през 2025 г. ще разчитат на кредити или заеми, спрямо едва 3% през 2020 г.



Събираме се, дори и „на полупразна трапеза“



Само 3% ще прекарат Коледа сами, дял, сходен с този през 2020 г., но желанието за събиране с близки и приятели е значително по-силно. Дори в условията на икономически трудности, социалната близост се утвърждава като основна ценност – трудностите сближават хората срещу „общия враг“.



Настроението – предпазливо празнично



52% от българите заявяват, че имат празнично настроение, но 28% признават, че то е по-слабо в сравнение с предишни години. Основните източници на финансиране остават заплатите и спестяванията, а склонността към задлъжняване – макар и нараснала спрямо 2020 г. – остава по-скоро изключение, отколкото правило.



Проучването е проведено сред 400 души мъже и жени на възраст 18-75 години, пропорционално разпределени по пол, възрастова група и регион. Изпълнено със собствения респондентски онлайн панел на JTN по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицирани с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.

