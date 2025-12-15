УНСС ще бъде домакин на Световното първенство по дебати

УНСС ще бъде домакин на едно от най-престижните академични състезания в света – Световно студентско първенство по дебати (World Universities Debating Championships), и ще посрещне елита на студентската мисъл от университети от цял свят, като Харвард, Оксфорд и Кеймбридж.



За първи път в историята на първенствата страната ни ще предостави трибуна за дебати на най-добрите студенти. Очаква се събитието да бъде най-мащабното издание след пандемията, събирайки близо 1000 души, включително състезатели, съдии и доброволци, като тази година участие са заявили над 320 отбора, което ще бъде своеобразен рекорд.



В основата на домакинството стоят личните постижения на нашите състезатели, които прославят страната на Световното първенство в Мадрид, 2023 г. и на Европейското състезание в Бургас през 2023 г., като по този начин печелят възможността да „пренесат“ сцената на дебатите в България. Николай Ангелов и Румен Маринов са финалисти на Световното първенство в Мадрид, като Румен е наш алумни студент, завършил „Бизнес икономика“. Те, заедно с Максим Зангов, са част от организаторите на Sofia World Universities Debating Championships (WUDC) 2026, което ще се проведе от 27 декември до 3 януари в София, а УНСС ще бъде негов домакин. Събитието има дълга история, провежда се от 1980 г. и е във формат британски парламентарен дебат.



Ректорът проф. д-р Димитър Димитров отбеляза, че УНСС винаги е насърчавал включването на студентите в различни активности, извън учебния процес – състезания, национални и международни олимпиади, защото това им помага да се съизмерят със своите връстници, да получат нови знания и да трупат ценен опит, който ще им помага в тяхното професионално развитие. „Ние редовно провеждаме в УНСС ученическото състезание по дебати и за нас е чест и гордост да бъдем домакин на първото в България Световно студентско първенство по дебати.“



„Изборът на УНСС като домакин на състезанието не е случаен. Университетът има подписано дългосрочно партньорство с „Асоциация дебати България“, а през последните две години се утвърди и като ключова институция за развитието на дебатите в страната. Професионализмът, който срещаме от страна на УНСС, много ни е помагал през годините, помага ни и сега. Материалната база на университета е на световно ниво. Залите са модерни и топли, което е ключово за зимно събитие, а логистиката за участниците е изключително улеснена“, споделят Румен Маринов и Николай Ангелов.



Организаторите от българска страна споделят и личните си мотиви за избора да се занимават с дебати.



„Когато бях ученик, дебатите бяха една от малкото извънкласни дейности, различни от математика и география. Дебатите развиват комуникацията и критичното мислене, събира се общество, което е готово да промени света в по-добро място за живеене. За мен дебатите са страст“, каза Румен.



Николай Ангелов, който е председател на УС на „Асоциация дебати България“ допълни: „Дебатите са интелектуална игра, те те мотивират да знаеш и да учиш повече, за да се представиш добре, когато се състезаваш. Темите са разнородни – от политика, през физика, философия до здравеопазване дори, и винаги научаваш нещо ново.“



„Много млади хора ще дойдат в България, ще разгледат нашата столица. Някои от тях ще останат по-дълго и ще обиколят и други градове и ще се запознаят с историята ни и прекрасната природа“, отбеляза Максим Зангов добавяйки, че: „Домакинството на световното първенство по дебати е изключителна възможност за младите хора в България и сме благодарни на УНСС за предоставената възможност да проведем състезанието в залите на университета“.

