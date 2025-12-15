Годишната инфлация в България през ноември е била 5,2%

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 15 December 2025 11:41 >
Годишната инфлация в България през ноември е била 5,2%
По данни на Националния статистически институт (НСИ) през ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,5 на сто, а годишната - 5,2 на сто. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,8 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 4,4 на сто.

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,2 на сто, а годишната - 3,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 3,4 на сто.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната, който предвижда, че размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на трите държави членки с най-добри показатели.

През ноември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше 0,6 на сто, а годишната - 2,1 на сто, средногодишната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), за периода декември 2023 - ноември 2024 г. спрямо периода декември 2022 - ноември 2023 г. беше 2,8 на сто.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.), е 13,2 на сто, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2020 г.) е 42 на сто.

Вече две години и половина (30 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности (ХИПЦ)

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите й достигнаха 3,1 на сто, а през октомври - 3,3 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Съобщения - с 1 на сто; Облекло и обувки - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 3,7 на сто; Транспорт - с 1,3 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,6 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,4 на сто; Здравеопазване - с 0,2 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в Образование и Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома.

(От БТА)
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Медта доближава $12 000 за тон заради нарастващо търсене покрай изкуствения интелектУолстрийт отчете най-силния си спад от 3 седмици в петъкЕС въвежда такса от €3 върху вноса на пратки на стойност до €150Защо е важно науката да потвърждава климатичните цели на бизнеса?Христо Чаков: Успехът не идва от един голям ход, а от стотици малки правилни решения
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ