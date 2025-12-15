До часове ще бъде внесен удължителен бюджет

Източник: Нова тв
Още днес, вероятно в следващите часове, ще бъде внесен т.нар. удължителен бюджет, заяви Деница Сачева, зам.-председател на ПГ ГЕРБ-СДС по време на консултациите с президента Румен Радев, които се провеждат според Конституцията преди връчването на проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Няма да участваме в съставянето на друг кабинет в рамките на 51-вото НС, обяви Сачева. По думите ѝ има нужда от рестарт на публичното доверие. Тя призова държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект.

Нашето поведение беше ясно, отчитаме нашите грешки, особено по отношение на първия вариант на бюджета, но останахме с впечатление, че дори и вие самият в публичните си изявления призовахте да има нови избори, каза още Сачева.

За нас влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната, посочи в началото зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС.

