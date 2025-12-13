Уолстрийт отчете най-силния си спад от 3 седмици в петък

Акциите на Broadcom се сринаха с 11,4%, Oracle поевтиня с 4,5%

Уолстрийт отчете най-силния си спад от 3 седмици в петък
Източник: Pixabay.com - Pexels
БТА

Индексите S&P 500 и Nasdaq приключиха вчера сесиите си с понижение от над 1%, след като инвеститорите се насочиха от технологичния сектор към други отрасли, а Broadcom и Oracle подхраниха опасенията за балон при изкуствения интелект (ИИ, AI). Допълнителен натиск оказа и повишението на доходността по американските държавни облигации, след като някои политици и представители на институции се изказаха против разхлабването на паричната политика, съобщи Ройтерс.

Доходността по американските държавни облигации се повиши, след като група представители на Управлението за федерален резерв, които тази седмица гласуваха против понижението на лихвите от централната банка, изразиха тревога, че инфлацията остава твърде висока, за да оправдае по-ниски разходи по заемите.

Акциите на Broadcom се сринаха с 11,4%, след като производителят на чипове предупреди за възможност от по-ниски бъдещи маржове, което отново породи опасения за рентабилността на нарастващите инвестиции в ИИ.

Oracle поевтиня с 4,5% след близо 11% спад в четвъртък заради слабата финансова прогноза на компанията за облачен софтуер. Акциите на Oracle останаха под натиск вчера, дори след като компанията отрече информация на „Блумбърг“, че се забавя изграждането на нейни центрове за данни за производителя на ChatGPT OpenAI.

Не помогна и фактът, че S&P 500 и Dow бяха записали рекордни нива в края на пазара в четвъртък и че инвеститорите очакваха важни данни за пазара на труда и инфлацията, които трябва да излязат през следващата седмица, каза Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в Ameriprise.

„Не е изненадващо, че пазарът се разпродава днес след доста силни две седмици“, каза Саглимбене и добави, че след рекордните дни и при „известно разклащане на темата за ИИ в момента инвеститорите днес търсят някои от по-защитните сектори“.

Докладите на Министерството на труда за заетостта извън селското стопанство, потребителската инфлация и продажбите на дребно трябва да излязат следващата седмица и може да дадат по-ясна представа за здравето на икономиката, след като бюджетната парализа през октомври остави инвеститорите и политическите лидери без официални статистически публикации.

„Пазарът вероятно е малко предпазлив в навечерието на тези големи данни следващата седмица“, каза стратегът.

Nasdaq Composite загуби 398,69 пункта, или 1,69%, до 23 195,17 пункта, а S&P 500 отстъпи със 73,59 пункта, или 1,07%, до 6 827,41 пункта. За седмицата S&P 500 се понижи с 0,63%, а Nasdaq – с 1,62%.

Dow Jones Industrial Average се понижи с 245,96 пункта, или 0,51%, за деня до 48 458,05 пункта, но успя да отчете седмичен ръст от 1,05%.

Broadcom беше най-голямата тежест за S&P 500 в рамките на сесията, следван от имащата огромна пазарна капитализация Nvidia – водещ производител на чипове за ИИ, която поевтиня с 3,3%.

Шест от 11-те секторни групи в S&P 500 приключиха на минус, като технологичният сектор, доминиран от големи компании, поведе спада с понижение от 2,9% – най-голямата му загуба за ден от 10 октомври. Защитният сектор на потребителските стоки от първа необходимост беше начело на печелившите с ръст от 0,9%.

Сред положителните изключения бяха акциите на Lululemon Athletica, които поскъпнаха с 9,6%, след като производителят на облекло повиши годишната си прогноза за печалбата и заяви, че главният изпълнителен директор Калвин Макдоналд напуска компанията.
