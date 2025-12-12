Американска търговска камара в България изпраща силна 2025 г.

Организацията отбеляза и своите първи 30 години

И през 2025 г. Американска търговска камара в България продължи да работи в защита на секторните интереси на своите членове и продължи да полага усилия за подобряването на инвестиционния климат, бизнес средата и върховенството на закона в страната. Камарата изпраща една силна и динамична година, през която отбеляза и своята Тридесета годишнина. 

Американска търговска камара в България отпразнува своята тридесета годишнина с две мащабни събития: 1) Гала вечерта «Обединени за бъдещето» на 05.06.2025 г. отдаде почит към постиженията от миналаото и даде нужното уважение към личностите, които са работили за авторитета на Камарата; и с 2) Международната конференция «Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще» участниците в нея изтъкнати говорители отправиха послания, чрез които Камарата изгради своеобразна капсула на времето с идеи и конкретни решения, за да може нашата страна да устои на геополитическите и икономически турбуленции и да съхрани своята индустрия и бизнес, като части от световните вериги по производство и доставки.

Исторически връх и трета поредна година с събрана рекордна сума от над 143 000 лв., която се дарява на двете каузи, които Американска търговска камара и нейните членове подкрепят от години. Това е резултатът от Благотворителната вечер по случай Деня на благодарността, който посрещна близо 400 гости. Двете традиционни каузи са „Готови за успех“ – стипендиантската програма, която подкрепя отлични студенти и ученици загубили един или двамата си родители и Фондът за жените, който оказва подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие. С насочените средства за двете каузи, бенефициентите имат възможност да водят достоен живот.

