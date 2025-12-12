ЕС въвежда такса от €3 върху вноса на пратки на стойност до €150

Мярката влиза в сила от 1 юли 2026 г.

Източник: Aliexpress

Мярката ще засегне онлайн търговци като Aliexpress и Temu

Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро (3,52 долара) върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли 2026 г., съобщиха световните агенции.



Таксата беше договорена днес от финансовите министри на ЕС в опит да се справят с големия наплив на евтини онлайн поръчки, потвърди пред Ройтерс френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.



Мярката е временна и ще остане в сила до 2028 г., когато всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.



Според Европейската комисия през 2024 г. в ЕС са внесени 4,6 милиарда малки пратки на стойност под 150 евро, равняващо се на над 12 милиона дневно. Броят на малките пратки, пристигащи в ЕС, се е удвоявал през всяка от последните години. В момента тези пратки на стойност до 150 евро могат да бъдат внасяни в ЕС без да подлежат на облагане с мита.



Новата такса вероятно ще засегне основно онлайн търговци, които изпращат стоки от китайски електронни магазини като „Шейн“ (Shein), „Тему“ (Temu) и „АлиЕкспрес“ (AliExpress), тъй като през 2024 г. 91 на сто от всички пратки до 150 евро са били изпратени именно от тези платформи. (БТА)

