Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ осигурява жизненоважни консумативи за недоносените бебета

Фондация „Нашите недоносени деца“ ще предостави маски за фототерапия на нуждаещи се неонатологични отделения в страната

12 December 2025 13:06
Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ осигурява жизненоважни консумативи за недоносените бебета
Източник: Фондация „Нашите недоносени деца“
Фондация „Нашите недоносени деца“ ще осигури специализирани маски за фототерапия на нуждаещи се неонатологични отделения в страната със средствата, събрани чрез кампанията „Малки стъпки на големи герои“. Инициативата, посветена на Световния ден на недоносените деца, премина през част от най-големите български градове с арт инсталацията „Люлка на надеждата“, насочвайки вниманието към предизвикателствата пред преждевременно родените бебета и необходимостта от подкрепа за техните семейства.

Благодарение на дарените над 7 200 лв. Фондацията ще предостави 1388 маски за фототерапия на отделения от второ и трето ниво, където се лекуват най-уязвимите новородени. Маските са важен консуматив при лечението на неонатална жълтеница - състояние, което изисква прилагане на специализирана светлинна терапия. Голяма част от новородените деца имат жълтеница, но при недоносените бебета тя се наблюдава в над 90% от случаите и може да протича тежко. Състоянието се характеризира с излишък на билирубин в тялото, който е особено опасен за преждевременно родените деца поради тяхната незрялост и може да предизвика дори трайни и необратими неврологични увреждания. Именно затова качествената защита на очите по време на фототерапия е от критично значение - недоносените бебета са по-чувствителни към силна светлина и по-податливи на усложнения.

В редица неонатологични отделения липсата на достатъчно специализирани маски налага използването на импровизирани средства, което прави настоящото дарение съществена подкрепа за медицинските екипи и за качествената грижа за новородените.

„Искаме да изкажем своята искрена благодарност към всички, които се включиха в инициативата - чрез участие в благотворителната томбола, присъствие на финалното събитие в София или чрез споделяне на посланието на „Люлка на надеждата“. Тази съпричастност е ключова за осигуряването на съвременни условия за грижа за преждевременно родените деца в България“, посочват от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Вече 13 години Фондацията работи за това всяко недоносено бебе в България да има шанс за по-добро бъдеще, като дарява жизненоважна апаратура и консумативи на неонатологични отделения, изгражда семейни стаи и кътове за кърмене, осигурява ранна диагностика и терапевтична подкрепа, както и психологическо консултиране за семействата. Всичко това е възможно благодарение на дарителите и партньорите, които споделят мисията на организацията.

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да се включи в активните дарителски кампании или да избере една от наличните възможности за дарение ТУК. Всеки жест на подкрепа достига до децата и родителите, които най-много се нуждаят от него.

 
