Проучване: промишлените компании увеличават конкурентоспособността си с $11,28 млн. годишно, ако модернизират затворените системи за автоматизация

Затворените промишлени системи струват на средните производствени компании средно 7,5% от годишните им приходи

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представи новото проучване „Отворена или затворена промишлена система: въпросът за 11,28 млн. долара пред лидерите в промишлеността“. Анализът разкрива, че затворените системи за автоматизация подкопават конкурентоспособността, като причиняват загуби от средно 7,5% от годишните приходи на средните по размер промишлени компании.



Проучването, проведено от аналитичната компания Omdia, показва, че тези загуби се дължат на оперативна неефективност, престои, разходи за спазване на нормативни изисквания и забавено производство – все проблеми, които често остават скрити зад привидната стабилност на остарелите системи. Големите предприятия губят средно 45,18 млн. долара годишно, а малките производители до – 25% от общите си приходи.



Традиционните системи за автоматизация с фиксирана хардуерна архитектура вече не успяват да отговорят на динамиката на съвременното производство. Липсата на гъвкавост превръща дори стандартното обновяване в сложен технически проект, а архитектурата на такива системи ограничава достъпа до данни и съответно намалява способността за навременна реакция.



Хардуерната фрагментация е един от главните проблеми. Повечето компании работят с между 2 и над 10 различни платформи, всяка със свои специфики. Това увеличава зависимостта от доставчиците – 30% от проблемите изискват специализирана поддръжка, което натоварва допълнително екипите на фона на остър недостиг на кадри. Несинхронизираните системи затрудняват поддръжката и навременното отстраняване на проблемите, което води до още по-големи разходи и загуба на продуктивност.



Проучването изтъква необходимостта от ускорена трансформация. Откритата, софтуерно дефинирана автоматизация предлага устойчива и съобразена с бъдещето алтернатива, която модернизира старите системи, ускорява възвръщаемостта и засилва конкурентоспособността на промишлеността.



Разделянето на софтуера от хардуера позволява на производителите да интегрират решения от различни доставчици, да реагират бързо на пазарни промени, да произвеждат ефективно малки партиди и да запълват пропуските в инженерните умения. Данните в реално време стават достъпни и приложими, което води до по-интелигентни решения, по-добро качество и значително намаляване на разходите.











Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...