Компаниите в България, Полша и Румъния използват най-рядко изкуствен интелект в ЕС

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 11 December 2025 16:25 >
Компаниите в България, Полша и Румъния използват най-рядко изкуствен интелект в ЕС
Една на всеки пет фирми в Европейския съюз, с изключение на микропредприятията с по-малко от 10 служители, са използвали технологии с изкуствен интелект (ИИ) тази година. Делът на използващите ИИ предприятия нараства с 6,4 процентни пункта (пр. п.) спрямо 2024 г., съобщи днес на официалната си страница Евростат.

Делът на европейските компании с 10 или повече служители, използващи ИИ за своята дейност, достига 20 на сто през 2025 г., спрямо 7,7 процента през 2021 г. и 8,1 процента през 2023 година.

Най-висок дял на предприятията, използващи ИИ през 2025 г., отчита Дания (42 процента), Финландия (37,8 процента) и Швеция (35 процента), а най-малък Румъния (5,2 процента), Полша (8,4 процента) и България (8,55 процента).

Макар България да се нарежда сред трите страни в ЕС, в които бизнесът най-рядко използва ИИ, делът на българските компании внедрили подобни технологии скача от 3,62 процента през 2023 г. до 6,47 процента през 2024 г. и 8,55 процента през настоящата година, сочат още данните на Евростат.

Почти всички страни от ЕС отбелязват увеличение на предприятията, които използват ИИ технологии, в сравнение с предходната година. Дания регистрира най-голямо увеличение през 2025 г. – с 14,5 пр.п., следвана от Финландия (13,5 пр. п.) и Литва (12,5 пр. п.).

Най-честото европейският бизнес е използвал изкуствен интелект за анализ на текст (11,8 процента), генериране на изображения, видеоклипове, звук/аудио (9,5 процента), писмена или говорима реч (8,8 процента) и преобразуване на реч в текст (7,2 процента). 
Свързани публикации:
Нов модел на AI е способен сам да проверява дали разсъждава правилноUp To GATE 2025 разкри нови хоризонти за AI и данниМалкият бизнес в България е готов за дигитализация и AI, но се нуждае от ясни насокиДефицитът на знания и умения спъва дигитализацията в малките и средни фирми“Майкрософт” започва работа по “медицински суперинтелект“
изкуствен интелектИИ
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Yettel TV посреща празниците със специално предложение за нови абонатиНад половината българи смятат, че у нас не се приемат справедливи закониЕК предлага да се отпусне допълнително финансиране за подобряване на мрежата за пренос на ток в ЕСБизнес, власт и експерти обсъдиха всички аспекти на сигурността на Powers Summit 2025Христо Чаков: Успехът не идва от един голям ход, а от стотици малки правилни решения
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ