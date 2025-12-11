Компаниите в България, Полша и Румъния използват най-рядко изкуствен интелект в ЕС

Една на всеки пет фирми в Европейския съюз, с изключение на микропредприятията с по-малко от 10 служители, са използвали технологии с изкуствен интелект (ИИ) тази година. Делът на използващите ИИ предприятия нараства с 6,4 процентни пункта (пр. п.) спрямо 2024 г., съобщи днес на официалната си страница Евростат.



Делът на европейските компании с 10 или повече служители, използващи ИИ за своята дейност, достига 20 на сто през 2025 г., спрямо 7,7 процента през 2021 г. и 8,1 процента през 2023 година.



Най-висок дял на предприятията, използващи ИИ през 2025 г., отчита Дания (42 процента), Финландия (37,8 процента) и Швеция (35 процента), а най-малък Румъния (5,2 процента), Полша (8,4 процента) и България (8,55 процента).



Макар България да се нарежда сред трите страни в ЕС, в които бизнесът най-рядко използва ИИ, делът на българските компании внедрили подобни технологии скача от 3,62 процента през 2023 г. до 6,47 процента през 2024 г. и 8,55 процента през настоящата година, сочат още данните на Евростат.



Почти всички страни от ЕС отбелязват увеличение на предприятията, които използват ИИ технологии, в сравнение с предходната година. Дания регистрира най-голямо увеличение през 2025 г. – с 14,5 пр.п., следвана от Финландия (13,5 пр. п.) и Литва (12,5 пр. п.).



Най-честото европейският бизнес е използвал изкуствен интелект за анализ на текст (11,8 процента), генериране на изображения, видеоклипове, звук/аудио (9,5 процента), писмена или говорима реч (8,8 процента) и преобразуване на реч в текст (7,2 процента).

